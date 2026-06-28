Puso un dedo humano en su comida para demandar a la empresa y ganar dinero, pero no se esperó el final

Las conocidas cadenas de comida tienen miles de clientes por día y Wendy's es una de ellas. Pero a veces, los consumidores pueden ser muy imaginativos e intentar ahorrar dinero o, en este caso, ganarlo por medio de una demanda.
Increíblemente, una mujer encontró un dedo humano en el menú que había comprado, hizo la demanda, pero lo que ocurrió después no lo esperó nunca.
Uso un dedo humano en su comida para demandar a la empresa y ganar dinero, pero no se esperó el final
Era el año 2005 cuando una mujer quedó horrorizada tras encontrar el pedazo de un dedo humano en su comida. Se trata de Anna Ayala, quien había ido a Wendy's en el estado de California, Estados Unidos.
Ella, como de costumbre, pidió su plato favorito de la empresa: chile con carne. Pero justo ese día la vida le jugó una mala pasada, pues a medio mordisco un trozo de 3,8 centímetros de dedo oculto en su comida arruinó el plato.
Cuando sintió algo extraño y duro, escupió su comida, aunque no sabía de qué se trataba. Fue entonces cuando descubrió que era algo parecido a un clavo. Rápidamente la empresa informó que sus empleados no habían manipulado la comida y que nadie había tenido un accidente ni mucho menos había puesto el dedo a propósito.
Como se trataba de un resto humano, la policía tenía que intervenir y el resultado de la investigación dio detalles inesperados: el dedo no había sido cocinado en el local con el chile y la clienta no había mordido el dedo.
La investigación dio un giro increíble, dando a entender que la misma clienta había puesto el dedo allí para hacer la demanda y sacarle un dineral a la empresa. La policía indagó en la casa de la mujer y descubrió que su esposo, Jamie Placencia, había comprado por 100 dólares el trozo de dedo a un hombre que había sufrido un accidente laboral. Luego, Anna lo cocinó en su casa y lo llevó escondido al Wendy’s para meterlo en la comida.
El triste final para la mujer llegó y fue condenada a 9 años de prisión y su esposo a 12. Ambos tuvieron que pagar 170 mil dólares de indemnización a la empresa por haber perdido 21 millones de dólares en ingresos luego de que el caso se hiciera público y muchos clientes dejaran de ir a comer a sus locales.