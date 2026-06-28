Puso un dedo humano en su comida para demandar a la empresa y ganar dinero, pero no se esperó el final

Ella, como de costumbre, pidió su plato favorito de la empresa: chile con carne. Pero justo ese día la vida le jugó una mala pasada, pues a medio mordisco un trozo de 3,8 centímetros de dedo oculto en su comida arruinó el plato.

Cuando sintió algo extraño y duro, escupió su comida, aunque no sabía de qué se trataba. Fue entonces cuando descubrió que era algo parecido a un clavo. Rápidamente la empresa informó que sus empleados no habían manipulado la comida y que nadie había tenido un accidente ni mucho menos había puesto el dedo a propósito.

Nueve años de cárcel por poner un dedo en un plato de chile con carne. Foto Canarias7

Como se trataba de un resto humano, la policía tenía que intervenir y el resultado de la investigación dio detalles inesperados: el dedo no había sido cocinado en el local con el chile y la clienta no había mordido el dedo.

La investigación dio un giro increíble, dando a entender que la misma clienta había puesto el dedo allí para hacer la demanda y sacarle un dineral a la empresa. La policía indagó en la casa de la mujer y descubrió que su esposo, Jamie Placencia, había comprado por 100 dólares el trozo de dedo a un hombre que había sufrido un accidente laboral. Luego, Anna lo cocinó en su casa y lo llevó escondido al Wendy’s para meterlo en la comida.

El triste final para la mujer llegó y fue condenada a 9 años de prisión y su esposo a 12. Ambos tuvieron que pagar 170 mil dólares de indemnización a la empresa por haber perdido 21 millones de dólares en ingresos luego de que el caso se hiciera público y muchos clientes dejaran de ir a comer a sus locales.