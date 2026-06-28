Este edificio de América Latina fue concebido en los años 90 como un ambicioso proyecto financiero que buscaba convertirse en un símbolo de modernidad, una especie de “Wall Street” con oficinas, hotel y servicios corporativos en pleno centro de la ciudad.
El "Wall Street" de América Latina que se convirtió en la favela vertical más grande
Prometía ser un símbolo financiero regional y terminó convertido en un edificio abandonado y habitado
Esta construcción fue impulsado por el banquero David Brillembourg y diseñado como un complejo de varias torres, siendo la principal una estructura de aproximadamente 45 pisos y cerca de 190 metros de altura.
Costó millones: el edificio en Venezuela que iba a ser el Wall Street
Se trata de la Torre de David, también conocida como Centro Financiero Confinanzas, un rascacielos ubicado en Caracas, Venezuela. Sin embargo, la construcción se detuvo abruptamente en 1994 debido a la crisis bancaria venezolana de la época y la muerte del principal promotor.
Este edificio de América Latina quedó inconcluso, con una parte importante de su estructura terminada, pero sin los acabados ni la infraestructura necesaria para su uso previsto. Durante más de una década, la torre permaneció abandonada, convirtiéndose en un esqueleto de hormigón visible en el paisaje urbano de Caracas.
La torre de 45 pisos en Venezuela que acabó como símbolo de la crisis
En 2007, ante la crisis habitacional y la falta de vivienda en la ciudad, cientos de familias comenzaron a ocupar el edificio de forma progresiva, transformándolo en un espacio habitado sin planificación formal.
Con el tiempo, la Torre de David llegó a albergar entre mil y más de mil doscientas familias, lo que representó a varios miles de personas viviendo dentro del rascacielos. El edificio pasó a ser conocido internacionalmente como la “favela vertical”.
Sus habitantes organizaron sus propias dinámicas internas. Viviendas improvisadas, pequeños comercios, redes de apoyo comunitario y sistemas básicos de seguridad. También adaptaron el espacio a condiciones extremas, utilizando escaleras sin terminar, conexiones informales de electricidad y acceso limitado al agua.
Entre 2014 y 2015, el gobierno venezolano llevó adelante un proceso de desalojo y reubicación de los residentes, argumentando riesgos estructurales y de seguridad. Desde entonces, el edificio ha permanecido vacío y sin un uso definido, nuevamente como una estructura abandonada en el centro de la ciudad.