El "Wall Street" de América Latina que se convirtió en la favela vertical más grande

Este edificio de América Latina quedó inconcluso, con una parte importante de su estructura terminada, pero sin los acabados ni la infraestructura necesaria para su uso previsto. Durante más de una década, la torre permaneció abandonada, convirtiéndose en un esqueleto de hormigón visible en el paisaje urbano de Caracas.

La torre de 45 pisos en Venezuela que acabó como símbolo de la crisis

En 2007, ante la crisis habitacional y la falta de vivienda en la ciudad, cientos de familias comenzaron a ocupar el edificio de forma progresiva, transformándolo en un espacio habitado sin planificación formal.

Con el tiempo, la Torre de David llegó a albergar entre mil y más de mil doscientas familias, lo que representó a varios miles de personas viviendo dentro del rascacielos. El edificio pasó a ser conocido internacionalmente como la “favela vertical”.

Sus habitantes organizaron sus propias dinámicas internas. Viviendas improvisadas, pequeños comercios, redes de apoyo comunitario y sistemas básicos de seguridad. También adaptaron el espacio a condiciones extremas, utilizando escaleras sin terminar, conexiones informales de electricidad y acceso limitado al agua.

Entre 2014 y 2015, el gobierno venezolano llevó adelante un proceso de desalojo y reubicación de los residentes, argumentando riesgos estructurales y de seguridad. Desde entonces, el edificio ha permanecido vacío y sin un uso definido, nuevamente como una estructura abandonada en el centro de la ciudad.