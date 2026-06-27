¿Quién es Manuel Adorni? La historia del vocero de Javier Milei y cómo llegó al poder

Javier Milei junto a su hermana Karina. Detrás, Diego Santilli y Manuel Adorni.

¿Quién es Manuel Adorni?

Manuel Adorni es economista, periodista y político argentino. Nació el 28 de febrero de 1980 en la ciudad de La Plata y se graduó como contador público en la Universidad Nacional de La Plata. Antes de ingresar a la política desarrolló una carrera vinculada a la consultoría económica, la docencia y los medios de comunicación.

Durante varios años fue un habitual analista en programas de televisión, radio y plataformas digitales, donde defendió ideas liberales sobre economía, reducción del gasto público y reforma del Estado. Esa exposición mediática lo convirtió en una figura conocida dentro del espacio que luego daría origen a La Libertad Avanza.

Cómo llegó Manuel Adorni al gobierno de Javier Milei

El salto de Manuel Adorni a la política nacional se produjo tras la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023.

Pocos días antes de la asunción presidencial fue confirmado como vocero de la Presidencia, un cargo estratégico desde el cual quedó a cargo de comunicar las decisiones del gobierno y ofrecer las conferencias de prensa diarias en la Casa Rosada.

Su estilo directo, el uso frecuente de redes sociales y una fuerte presencia mediática lo transformaron rápidamente en una de las caras más visibles de la administración libertaria. Desde ese lugar se convirtió en el principal portavoz de las medidas económicas, los anuncios oficiales y la respuesta del Ejecutivo frente a los principales temas de la agenda política.

Manuel Adorni en su visita a Mendoza para la inauguración del Parque Solar El Quemado. El gobernador de Mendoza mostró su distancia en medio de los señalamientos al Jefe de Gabinete.

De vocero presidencial a candidato

Con el correr de la gestión, Adorni dejó de ser únicamente el encargado de la comunicación presidencial para asumir un rol político cada vez más relevante dentro de La Libertad Avanza.

En 2025 fue elegido legislador de la Ciudad de Buenos Aires encabezando la lista del oficialismo nacional. Su candidatura contó con un fuerte respaldo de Javier Milei, quien lo presentó como uno de los dirigentes de mayor confianza dentro de su espacio político.

Tras esa elección mantuvo su rol como vocero presidencial y luego, como Jefe de Gabinete.

El vínculo entre Manuel Adorni y Javier Milei

La relación entre Manuel Adorni y Javier Milei se consolidó durante la campaña presidencial de 2023. Ambos compartían una visión económica liberal y una fuerte crítica al funcionamiento del Estado.

Desde el inicio de la gestión, Milei le otorgó un lugar de máxima confianza al convertirlo en la voz oficial de la Presidencia. Cada conferencia de prensa en Casa Rosada se transformó en una herramienta central para comunicar las políticas del Gobierno y responder a las consultas de la prensa.

El oficialismo salvó a Manuel Adorni de una interpelación en el Congreso. Foto: Noticias Argentinas

El escándalo por las declaraciones juradas

Pese a ocupar un lugar central en la mesa chica del gobierno, junto a Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Martín Menem y la propia Karina Milei, el nombre de Manuel Adorni quedó en el centro de la agenda política durante 2026 por las investigaciones sobre la evolución de su patrimonio. La polémica se desató tras conocerse inconsistencias entre sus declaraciones juradas y posteriores rectificaciones presentadas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El jefe de Gabinete reconoció que incorporó activos que no habían sido informados previamente, entre ellos inversiones en criptomonedas, y sostuvo que parte de su patrimonio provenía de "ahorros en negro" acumulados durante años de actividad privada y de ganancias obtenidas con Bitcoin. Sus declaraciones generaron un fuerte debate político y derivaron en nuevas presentaciones judiciales y pedidos de explicaciones por parte de la oposición.

La Justicia federal solicitó a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas actualizadas del funcionario como parte de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que Adorni rechazó haber cometido irregularidades y aseguró que el origen de su patrimonio puede ser justificado. El presidente Javier Milei respaldó públicamente a uno de sus colaboradores más cercanos y pero advirtió que si la Justicia determinaba irregularidades lo eyectaría de su gestión.