El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa horas decisivas respecto de su futuro en la administración libertaria que lidera Javier Milei y analistas porteños vaticinan que este sábado se anunciaría la salida del funcionario.
Ya se habla de la renuncia de Manuel Adorni tras el regreso de Javier Milei de España
Existen fuertes versiones sobre la salida inminente de Manuel Adorni del gobierno como jefe de Gabinete, investigado por enriquecimiento ilícito. Suena Santilli
Así lo dijo el periodista de La Nación Luis Majul en su cuenta de la red social X, lo que repitieron muchos de sus colegas en el mismo medio. Incluso otros también fueron por la misma línea, como La Política Online, donde sugirieron además que el reemplazo de Adorni será el ministro del Interior, Diego Santilli.
Manuel Adorni está muy complicado no solamente por la investigación por enriquecimiento ilícito que lo tiene como sospechoso desde hace varias semanas, sino porque este viernes se supo -a través del diario La Nación- que en agosto de 2025 compró, desde su cuenta personal en Mercado Libre, tecnología gamer y dos proyectores 4K por casi $6 millones.
Pagó todo con las tarjetas de crédito de dos personas que trabajaban para él en el área Comunicaciones del gobierno nacional. Ambas habían sido promovidas por Manuel Adorni.
Semejante erogación resultó llamativa sobre todo porque, en agosto de 2025, el sueldo de Manuel Adorni orillaba los $3,5 millones.
Javier Milei vuelve desde España: ¿cumbre por Manuel Adorni?
Luego de que el presidente Javier Milei asegurara que creía en la inocencia de su funcionario, pero que si la Justicia lo consideraba culpable lo eyectaría “de una patada”, en el oficialismo comenzaron a circular versiones sobre su futuro.
Si bien la posibilidad de una salida del titular de la cartera de ministros se baraja desde hace semanas, este viernes a última hora los rumores se incrementaron y empezaron a llegar desde distintas oficinas de Casa Rosada, en Balcarce 50.
“La situación por estas horas es grave y esta es la primera vez que lo admito. Nunca se habló seriamente de nombres hasta hoy”, sostuvieron desde una de las tribus de La Libertad Avanza ante analistas porteños.
El remplazo de Manuel Adorni y una reunión clave
Las versiones sobre la salida de Manuel Adorni del gobierno circularon tanto en el campamento de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como en el del asesor presidencial, Santiago Caputo, aunque el funcionario todavía cuenta con el respaldo del primer mandatario nacional.
Entre los nombrados como posibles reemplazos están el canciller Pablo Quirno; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el presidente de YPF, Horacio Marín.
Según revelaron quienes conocen al ministro coordinador, éste habría presentado la renuncia en dos oportunidades, pero los hermanos Milei no la habrían aceptado.
Desde los dos sectores en pugna sostienen que la decisión final es la de Javier Milei, que por estas horas se encuentra en viaje a Madrid.
Tras el regreso a Buenos Aires, Javier Milei podría concretar un encuentro con Manuel Adorni en Olivos para definir su futuro.
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