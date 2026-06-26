Ya se habla de la renuncia de Manuel Adorni tras el regreso de Javier Milei de España

Son horas críticas para Manuel Adorni, según analistas porteños.

Pagó todo con las tarjetas de crédito de dos personas que trabajaban para él en el área Comunicaciones del gobierno nacional. Ambas habían sido promovidas por Manuel Adorni.

Semejante erogación resultó llamativa sobre todo porque, en agosto de 2025, el sueldo de Manuel Adorni orillaba los $3,5 millones.

Javier Milei vuelve desde España: ¿cumbre por Manuel Adorni?

Luego de que el presidente Javier Milei asegurara que creía en la inocencia de su funcionario, pero que si la Justicia lo consideraba culpable lo eyectaría “de una patada”, en el oficialismo comenzaron a circular versiones sobre su futuro.

Si bien la posibilidad de una salida del titular de la cartera de ministros se baraja desde hace semanas, este viernes a última hora los rumores se incrementaron y empezaron a llegar desde distintas oficinas de Casa Rosada, en Balcarce 50.

“La situación por estas horas es grave y esta es la primera vez que lo admito. Nunca se habló seriamente de nombres hasta hoy”, sostuvieron desde una de las tribus de La Libertad Avanza ante analistas porteños.

El remplazo de Manuel Adorni y una reunión clave

Las versiones sobre la salida de Manuel Adorni del gobierno circularon tanto en el campamento de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como en el del asesor presidencial, Santiago Caputo, aunque el funcionario todavía cuenta con el respaldo del primer mandatario nacional.

Entre los nombrados como posibles reemplazos están el canciller Pablo Quirno; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el presidente de YPF, Horacio Marín.

Los hermanos Karina y Javier Milei, el ministro Diego Santilli y el cuestionado Manuel Adorni.

Según revelaron quienes conocen al ministro coordinador, éste habría presentado la renuncia en dos oportunidades, pero los hermanos Milei no la habrían aceptado.

Desde los dos sectores en pugna sostienen que la decisión final es la de Javier Milei, que por estas horas se encuentra en viaje a Madrid.

Tras el regreso a Buenos Aires, Javier Milei podría concretar un encuentro con Manuel Adorni en Olivos para definir su futuro.

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