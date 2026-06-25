No hubo quórum en el Senado y se levantó la sesión que buscaba la interpelación de Adorni

Manuel Adorni manifestó que tiene intención de ir al Congreso para su informe de gestión.

El debate por la interpelación en el Senado a Manuel Adorni

Según informaron medios porteños, la intención de la oposición era citar para el próximo 2 de julio a Manuel Adorni. El cuerpo también buscaba avanzar con la ley de protección de la propiedad privada —impulsada por el oficialismo—, así como con el tratamiento de diversos pliegos judiciales y acuerdos internacionales, bajo la presidencia provisional de Bartolomé Abdala, en un escenario de extrema paridad de votos entre los distintos bloques.

La discusión en el recinto refleja la profunda división de aguas en el arco político actual. Los bloques opositores fundamentan el pedido de explicaciones en la necesidad de transparencia institucional ante las denuncias que tramitan en los tribunales federales. Por su parte, los representantes del oficialismo sostienen que la medida tiene una intencionalidad estrictamente política y busca obstruir la marcha de la administración central.

Los pasillos del Congreso se han convertido en el escenario de intensas negociaciones de último momento, donde cada bancada busca consolidar los apoyos necesarios para imponer su postura respecto al reglamento interno de la cámara. La resolución de este conflicto técnico-político marcará el rumbo de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para los próximos meses de gestión pública.

Impacto en el PRO tras la salida de Esteban Bullrich

En paralelo a la convulsión en el Congreso, el partido fundado por Mauricio Macri atraviesa horas críticas de reconfiguración interna. Esteban Bullrich, exministro de Educación y figura fundacional del espacio, presentó su renuncia irrevocable a la afiliación partidaria a través de una carta dirigida formalmente a la conducción nacional de la fuerza política.

En un texto donde fundamentó su postura, Bullrich argumentó que la conducción del espacio ha priorizado la "conveniencia política" por sobre la "responsabilidad ética". El exsenador nacional no dejó lugar a dudas sobre el detonante de su decisión, vinculándolo directamente con el posicionamiento adoptado por la estructura partidaria frente a las denuncias que pesan sobre el entorno presidencial.

"La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia. Cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo", sentenció Bullrich en su misiva.

El dirigente, quien mantiene una presencia pública valorada en diversos sectores sociales, subrayó que su permanencia en el partido se volvió "incompatible" con sus valores personales. Aunque evitó un tono de confrontación directa hacia la figura de Macri, agradeciéndole el camino compartido desde los inicios de la fuerza, enfatizó que la fidelidad a una organización no puede estar por encima de la fidelidad a la propia conciencia.

Consecuencias políticas de la interpelación en el Senado

La salida de Esteban Bullrich representa un cambio significativo para la identidad del PRO, que en las últimas semanas ha intentado contener las discusiones internas sobre su nivel de alineamiento y su estrategia de alianzas frente a la Casa Rosada. La coincidencia temporal entre la crisis del partido y la arremetida parlamentaria deja a la fuerza en una posición de debate interno profundo respecto a su rol como oposición constructiva o aliada de La Libertad Avanza.

Analistas del escenario legislativo coinciden en que los movimientos de las próximas horas serán determinantes para reconfigurar los bloques en Senado. La posición que adopten los senadores que responden directamente a los gobernadores de cada provincia del signo político del PRO será clave para definir si finalmente se consiguen las mayorías especiales para concretar la comparecencia del jefe de Gabinete ante el plenario.