La mesa política nacional volvió a tomar contacto este martes en el despacho del Ministerio del Interior en Casa Rosada. En un encuentro que se extendió por casi tres horas, los principales referentes del oficialismo -entre ellos Federico Sturzenegger- se reunieron con el objetivo de reordenar la agenda parlamentaria y unificar criterios de cara a las próximas discusiones en el Congreso.
Bajo la batuta de Federico Sturzenegger la mesa política reordenó la agenda legislativa
Tras el revés en el Senado, el oficialismo busca reordenar la estrategia parlamentaria. El ministro de Desregulación explicó el cronograma de sus proyectos
La reunión contó con la presencia poco frecuente del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien brindó detalles sobre el cronograma de iniciativas en las que trabaja su equipo. Según informaron desde el oficialismo, el primer proyecto que buscarán impulsar en el Poder Legislativo estará enfocado en el mercado de capitales.
Pese a las resistencias internas hacia Sturzenegger -a quien algunos sectores responsabilizan por los tropiezos legislativos iniciales-, en la mesa política ratificaron que las reformas de desregulación constituyen un pilar fundamental del proceso de crecimiento económico que atraviesa el país.
Se viene otra vez el debate de Zona Fría
El encuentro sirvió para repasar los proyectos que ya ingresaron al Congreso y coordinar el calendario legislativo. Entre las iniciativas prioritarias figuran la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (que cuenta con media sanción en el Senado), la reforma de la carta orgánica del Banco Central -calificada como prioridad absoluta por el presidente Javier Milei- y la reforma política, que propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). A su vez, se incluyeron en el radar libertario el proyecto de Inocencia Fiscal II, el régimen de Zonas Frías y el paquete económico complementario.
El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso un informe detallado sobre la coyuntura económica y el comportamiento de las principales variables financieras. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, repasó la agenda de contactos con gobernadores del interior. Y confirmó que participará en Misiones del Consejo del Norte Grande y que el viernes viajará junto a Caputo a Catamarca para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez (Catamarca y Santiago del Estero) con el fin de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.
Finalmente, desde el oficialismo indicaron que en los próximos encuentros de la mesa política se convocará a otros ministros de Gabinete para ampliar la participación sectorial y profundizar el tratamiento de cada área de gestión.
Participantes del encuentro: Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), Diego Santilli (jefe de Gabinete), Luis Caputo (ministro de Economía), Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados), Patricia Bullrich (senadora nacional), Eduardo Menem (subsecretario de Gestión Institucional), Ignacio Devitt (vicejefe de Gabinete), Santiago Caputo (asesor presidencial) y Fabián Fernández (secretario de Comunicación y Medios).
En pocas palabras
- Reorganización legislativa: la mesa política oficialista se reunió en Casa Rosada para redefinir la agenda parlamentaria.
- Proyectos prioritarios: se priorizarán iniciativas sobre mercado de capitales y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
- Agenda económica: el ministro Luis Caputo expuso sobre la coyuntura económica y variables financieras.