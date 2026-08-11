Bajo la batuta de Federico Sturzenegger la mesa política reordenó la agenda legislativa

El gobierno busca retomar el debate sobre Zona Fría. Foto: archivo

Se viene otra vez el debate de Zona Fría

El encuentro sirvió para repasar los proyectos que ya ingresaron al Congreso y coordinar el calendario legislativo. Entre las iniciativas prioritarias figuran la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (que cuenta con media sanción en el Senado), la reforma de la carta orgánica del Banco Central -calificada como prioridad absoluta por el presidente Javier Milei- y la reforma política, que propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). A su vez, se incluyeron en el radar libertario el proyecto de Inocencia Fiscal II, el régimen de Zonas Frías y el paquete económico complementario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso un informe detallado sobre la coyuntura económica y el comportamiento de las principales variables financieras. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, repasó la agenda de contactos con gobernadores del interior. Y confirmó que participará en Misiones del Consejo del Norte Grande y que el viernes viajará junto a Caputo a Catamarca para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez (Catamarca y Santiago del Estero) con el fin de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Finalmente, desde el oficialismo indicaron que en los próximos encuentros de la mesa política se convocará a otros ministros de Gabinete para ampliar la participación sectorial y profundizar el tratamiento de cada área de gestión.

Participantes del encuentro: Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), Diego Santilli (jefe de Gabinete), Luis Caputo (ministro de Economía), Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados), Patricia Bullrich (senadora nacional), Eduardo Menem (subsecretario de Gestión Institucional), Ignacio Devitt (vicejefe de Gabinete), Santiago Caputo (asesor presidencial) y Fabián Fernández (secretario de Comunicación y Medios).