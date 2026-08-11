Cortaron 38 árboles para aumentar el valor de su casa y ahora se enfrentan a una multa de casi un millón de dólares

En 2020, el Departamento de Bomberos de Oakland les ordenó retirar los árboles muertos y moribundos de su propiedad o enfrentarse a multas continuas. Los propietarios contrataron a un arborista y retiraron los árboles peligrosos, afectados por la sequía, para cumplir con estas normas de seguridad contra incendios. Sin embargo, actualmente podrían enfrentarse a multas cercanas al millón de dólares por talar 38 árboles entre 2021 y 2022, a pesar de las múltiples advertencias del personal municipal, la policía y los vecinos sobre la necesidad de obtener los permisos correspondientes.

¿Por qué la multa es tan alta y qué tan importantes son estos árboles?

La mayoría de los árboles de Claremont Avenue eran robles de hoja perenne, además de algunos arces de hoja grande y otras especies. La pérdida de la vegetación y de las raíces nativas dejó la ladera más expuesta, favoreciendo la presencia de pastizales exóticos y aumentando los riesgos asociados a incendios forestales, desprendimientos de tierra y erosión.

Según el ayuntamiento, algunos de los árboles se encontraban en propiedades vecinas, incluido un terreno propiedad de la ciudad de Oakland. Las multas por los 38 árboles, calculadas según su tamaño estimado y las normas internacionales, oscilan entre 750 y 94.100 dólares. Los propietarios también serían responsables de cubrir los gastos de investigación y ejecución. Hoy, el terreno está vacío. Un letrero indica que está prevista la construcción de una casa de cuatro pisos cerca de la base de la ladera soleada.

El Centro para el Futuro Estadounidense ha intervenido para representar a Bernard y Warner, presentando una demanda por violación de derechos civiles contra el artículo 12.36 del Código Municipal de Oakland. El Centro argumenta que las acciones de la ciudad constituyen una expropiación injustificada de propiedad privada, imponen condiciones de permiso inconstitucionales sin ninguna relación con un daño público real y violan la protección de la Octava Enmienda contra multas excesivas.