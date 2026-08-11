Llevó agua durante 50 años a una isla para que los árboles naciera: le devolvió la vida al terreno

Adams, un piloto australiano, creyó que la isla todavía podía volver a ser un ecosistema vivo. Consiguió una concesión turística del Gobierno y, en lugar de limitarse a desarrollar el lugar para visitantes, comenzó un ambicioso proyecto de restauración. El problema era que allí casi no había agua dulce ni suelo fértil.

El hombre que le devolvió vida a una isla

Por eso, durante los primeros años, Adams tuvo que transportar agua en tambores desde el continente para regar los árboles que plantaba. También llevó miles de ejemplares de especies nativas desde Queensland y otras islas cercanas. Entre las especies de árboles que comenzaron a crecer estuvieron las casuarinas, pandanus, pisonias y otras plantas características de los ambientes costeros. Poco a poco, las raíces empezaron a estabilizar el terreno y la vegetación volvió a ocupar sectores que durante décadas habían quedado cubiertos de coral.

Los árboles también generaron un efecto que fue más allá de la propia vegetación. A medida que las plantas crecieron, las aves marinas comenzaron a encontrar nuevos lugares para descansar y reproducirse. Sus excrementos aportaron nutrientes al suelo y ayudaron a que otras especies vegetales pudieran establecerse.

Hoy, Lady Elliot Island forma parte de la Gran Barrera de Coral y está dentro de una zona altamente protegida del Parque Marino. En sus alrededores viven tortugas, mantarrayas, tiburones de arrecife y cientos de especies de peces, mientras que en tierra se reproducen distintas especies de aves.