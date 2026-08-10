Adriana García designó secretario general a su esposo Adolfo Cueto para comandar juntos la UNCuyo

Adolfo "Toti" Cueto, el esposo de la nueva rectora de la UNCuyo, Adriana García será su mano derecha en la gestión que arranca en 5 días. Así se confirmó este lunes, cuando desde el equipo de García ratificaron quiénes serán los que ocupen todas las secretarías.
Un día después de que Diario UNO deslizara esa posibilidad, se blanqueó que Adolfo Omar Cueto ocupará la Secretaría General de la gestión de su esposa, lo que en términos políticos podría asemejarse a una jefatura de Gabinete, si se lo comparara con el esquema de un ejecutivo nacional.
Cueto tuvo una fuerte presencia en la campaña electoral de su esposa y de hecho ofició de asesor, por lo que ya desde la campaña se especulaba con que tuviese algún cargo en la gestión, lo que se terminó confirmando en las últimas horas.
De acuerdo con la información que brindó el equipo de García, Cueto es doctor en Historia y tiene una larga trayectoria como docente e investigador. Fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras en dos períodos y en 2024 fue reconocido como profesor emérito de la UNCuyo, por sus antecedentes académicos y profesionales.
Cómo será el gabinete de Adriana García en la UNCuyo
El esquema del resto de las 8 secretarías se completaría así:
- La vicedecana y compañera de fórmula de García, Ana Sisti será la secretaria Académica. Sisti es docente de la Facultad de Educación y durante los últimos 8 años se desempeñó como decana de esa facultad. Ella es profesora en Sordos, terapeuta del Lenguaje y doctora en Gestión y Planificación para la Calidad Educativa.
- La Secretaría Económica, Financiera y de Servicios quedará en manos del licenciado Nicolás Sanfilippo. Hoy está a cargo de Recursos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo.
- En la Secretaría de Investigación, Posgrado e Internacionales estará Gastón Burlot, quien habría participado ya en anteriores campañas.
- Como adelantó este diario, Javier Ozollo, ex contrincante de García por el sector del kirchnerismo, será elsecretario de Extensión. Ozollo es doctor en Ciencias Sociales, magíster y diplomado en Ciencias Sociales por FLACSO y licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Cuyo.
- Noelia Naranjo estará a cargo de la Secretaría de Bienestar. Ella proviene del sector sindical, ya que hasta ahora era la secretaria general del Sindicato de docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, Siduncu. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública y especialista en Docencia Universitaria (UNLP). Además es docente de la facultad de Ciencias Políticas.
- La Secretaría de Educación Digital estará a cargo de la magíster Marcela Tagua, quien proviene de Filosofía y Letras. Tagua es licenciada en Sistemas y Computación, especialista en Docencia Universitaria y magíster en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías.
- Sergio Luza será, como ya adelantamos, el secretario de Articulación Institucional y Medios. Es licenciado en Comunicación Social y tiene una Maestría en Marketing y Comunicación en la Universidad de San Andrés. Fue director de Prensa de la Secretaría de Turismo de Mendoza entre 2008 y 2012, en las gestiones de Celso Jaque y Francisco Pérez y actualmente es el presidente del PJ en Guaymallén.
- Pablo De Simone tendrá a su cargo la Secretaría de Vinculación Tecnológica. Él es docente de la Facultad de Ingeniería y tiene una extensa trayectoria en la carrera de Ingeniería Industrial.
En pocas palabras
- Adolfo Cueto: El esposo de la rectora Adriana García será su secretario general.
- Gabinete: se confirmó el equipo completo de las 7 secretarías de la UNCuyo.
- Trayectoria: Cueto es doctor en Historia y fue decano de Filosofía y Letras.