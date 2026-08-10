Adriana García designó secretario general a su esposo Adolfo Cueto para comandar juntos la UNCuyo

Un día después de que Diario UNO deslizara esa posibilidad, se blanqueó que Adolfo Omar Cueto ocupará la Secretaría General de la gestión de su esposa, lo que en términos políticos podría asemejarse a una jefatura de Gabinete, si se lo comparara con el esquema de un ejecutivo nacional.

Adolfo Cueto fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras y acompañó a su esposa Adriana García durante toda la campaña que la convirtió en la próxima rectora de la UNCuyo.

Cueto tuvo una fuerte presencia en la campaña electoral de su esposa y de hecho ofició de asesor, por lo que ya desde la campaña se especulaba con que tuviese algún cargo en la gestión, lo que se terminó confirmando en las últimas horas.