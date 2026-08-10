El Gobierno nacional le delegó la gestión de 5 rutas nacionales a San Juan incluida la 40 que la conecta con Mendoza

¿Cuáles son las rutas nacionales que gestionará San Juan?

Las rutas contempladas en el convenio son:

Ruta Nacional 40: corredor vital de conectividad norte-sur.

Ruta Nacional 20: conexión clave con la provincia de Mendoza y el centro del país.

Ruta Nacional 153: eje estratégico para el transporte logístico.

Ruta Nacional 150: tramo esencial del corredor bioceánico.

Ruta Nacional 149: vía fundamental para el tránsito andino y minero.

Nudo Vial de las rutas 40 y A014: se trata de obras de intervención urbana y fluidez vehicular.

Funcionarios nacionales con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. Foto: Presidencia de la Nación

Las autoridades aseguraron que las trazas continuarán formando parte de la Red Vial Nacional, manteniendo la titularidad del Estado nacional, y que todas las obras ejecutadas se incorporarán al patrimonio de Vialidad Nacional una vez concluidas.

Este convenio forma parte de una estrategia del gobierno nacional para poder traspasar la carga financiera y operativa de la infraestructura a las provincias. Este modelo busca replicar la experiencia previa alcanzada con Santa Fe en la Ruta Nacional A012 y prevé extenderse a otros distritos, como la provincia de Catamarca junto al gobernador Raúl Jalil.

Así será el nuevo control unificado sobre la Ruta 40 entre San Juan y Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo anunció que se publicó el llamado a licitación para construir el nuevo Control Unificado Mendoza–San Juan, que estará ubicado sobre la Ruta 40, en el departamento de Las Heras.

El proyecto será ejecutado en el kilómetro 42 de la Ruta 40, en la zona de San José, y contempla la ampliación y renovación de la infraestructura existente.

Cornejo detalló que se construirán nuevos carriles, playas diferenciadas para automóviles, colectivos y camiones, áreas destinadas a los controles y otras mejoras en el complejo.

Hoy se publicó el llamado a licitación para construir el nuevo Control Unificado Mendoza–San Juan sobre la Ruta Nacional 40, en Las Heras.



Con una inversión de más de $5.100 millones, vamos a unificar los controles de seguridad y fitosanitarios para reducir las demoras, ordenar… pic.twitter.com/FVZ11U6MdR — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 10, 2026

El acuerdo estableció que cada provincia aportará 50% del financiamiento necesario para concretar el proyecto. Mendoza y San Juan también deberán designar representantes para supervisar la obra y coordinar su puesta en funcionamiento.