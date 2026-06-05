En un acuerdo histórico, Orrego sumó apoyo de un sector del PJ para lograr U$S600 millones para obras

marcelo orrego.jpg La clave del éxito oficialista en la Legislatura radicó en la capacidad de tejer consensos. Fuerte respaldo a la gestión de Marcelo Orrego.

El respaldo a la gestión de Marcelo Orrego

La clave del éxito oficialista radicó en la capacidad de tejer consensos: el interbloque de Juntos por el Cambio consolidó el apoyo de legisladores de extracción justicialista que decidieron romper la férrea disciplina partidaria de su bloque mayoritario para priorizar los intereses provinciales por sobre las directivas de la cúpula del Partido Justicialista (PJ).

Uno de los movimientos políticos más comentados de la sesión fue el del diputado justicialista y líder sindical Eduardo Cabello, quien se desmarcó de la postura orgánica de la oposición y acompañó el proyecto oficialista. Su argumento fue netamente de gestión territorial: representando al sector de los trabajadores de la construcción, advirtió que existen obras paralizadas y empresas en riesgo de quiebra, validando la inyección de recursos externos.

Los legisladores oficialistas Gustavo Usin y Enzo Cornejo salieron al cruce de las críticas de la conducción del PJ —que calificó el tratamiento de "exprés" y tildó la autorización de "cheque en blanco"—, afirmando con vehemencia que "las obras no tienen color político". El propio Orrego apuntó contra el núcleo duro del peronismo, lamentando que votaran en contra del crecimiento de San Juan por meras especulaciones electorales.

El impacto del megaplan en obras para la provincia

El impacto del plan es transversal. Los fondos obtenidos se inyectarán de manera directa en la reactivación de la obra pública, severamente afectada por el freno de las partidas nacionales. El programa contempla la intervención y optimización de corredores viales clave, rutas nacionales transferidas a la órbita local —como tramos estratégicos de la Ruta 150—, el mantenimiento integral de la Avenida de Circunvalación y proyectos críticos de saneamiento, infraestructura energética, educativa y redes de agua potable.

Según adelantó el vicegobernador Fabián Martín, la reactivación de estos proyectos generará de manera inmediata alrededor de 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos, un alivio para el sector laboral de la provincia.

Al concluir la sesión, un Orrego visiblemente satisfecho dimensionó el impacto a largo plazo de la votación: "El San Juan del futuro agradecerá este paso que dimos hoy", enfatizó el mandatario, vinculando directamente la disponibilidad de estos recursos con la necesidad de preparar la infraestructura provincial ante el inminente crecimiento que proyecta el desarrollo minero y la llegada de grandes inversiones.

La sanción de la ley no sólo dota al Ejecutivo de las herramientas financieras indispensables para sostener el empleo, sino que reordena por completo el tablero político y legislativo en San Juan. El oficialismo pretende aprovechar el impulso y la nueva mayoría construida en torno al financiamiento para acelerar el tratamiento de una batería de reformas estructurales de alto impacto político en las próximas semanas.

El vicegobernador Fabián Martín anunció que ya se trabaja en los borradores de proyectos estratégicos para la gestión que ingresarán de inmediato a la Legislatura: el nuevo Código Electoral, la implementación de la Boleta Única Papel, la eliminación del sistema SIPAD (Ley de Lemas) y normativas clave vinculadas al desarrollo minero. Con este escenario, el Gobierno provincial activa ahora las gestiones ante organismos de crédito multilaterales, respaldado por un consenso parlamentario que robustece la posición institucional de San Juan en el plano internacional.