El chileno que se fue de fiesta con dos maestras salió a declarar que está perdiendo su matrimonio

Un hombre chileno se fue de "trampa" a la montaña con dos maestras de su hijo y se quedaron varados por 6 días. Después del rescate exitoso, Manuel Orellana, uno de los protagonistas del escándalo, salió a dar declaraciones sobre el futuro de su matrimonio en el programa "Hay que decirlo" del Canal 13 trasandino.
Tres personas que permanecían desaparecidas desde hacía seis días en la zona cordillerana del Cajón del Maipo, en la Región Metropolitana de Chile, fueron halladas con vida tras un amplio operativo de búsqueda. Se trata de un hombre mayor de edad y dos maestras del nivel inicial de un jardín de infantes chileno.
Luego de lo sucedido, en Canal 13 en la edición de ¡Hay que decirlo!, el hombre salió a contar su versión.
El hombre que se fue de fiesta con dos maestras salió a declarar: qué dijo
El hombre, que ha estado en el centro de la polémica estos últimos días, dijo que quiso hablar porque han hablado "muchas calumnias". El pasado viernes 24 de julio, en una entrevista exclusiva con Manuel Orellana, conocido como "El Chino", quien permaneció atrapado durante días junto a Magdalena Retamal y Martina Núñez, decidió responder a las críticas y aclarar varios de los cuestionamientos contra él.
Después de explicar cómo se planeó la idea de la salida y afirmar que fue invitado por las dos mujeres tras encontrárselas casualmente, negó que los tres hubieran estado de fiesta. Además, descartó las especulaciones sobre un vínculo amoroso entre ellos luego de aclarar que se respetan y son amigos todos. También dijo que la gente habla de cosas que no son reales.
El hombre reconoció que la decisión de subir hasta las termas fue una imprudencia y aseguró que comprende las consecuencias. "Soy consciente de lo que causamos (…) Le pido disculpas públicas a todo el país, al presidente, los ministros, rescatistas, mi familia, mi mujer. Estoy perdiendo mi matrimonio; ella no me cree y mi familia está enojada", afirmó.
Finalmente, señaló que la responsabilidad debe ser compartida y que si les cobran el rescate, deberían pagar entre los tres involucrados.
En pocas palabras
- Rescate polémico: Un chileno y dos maestras varados en la montaña fueron rescatados tras 6 días.
- Declaraciones: El hombre rompió el silencio negando una fiesta y pidiendo disculpas públicas.
- Consecuencias: El hombre admitió la imprudencia y afirmó estar perdiendo su matrimonio.