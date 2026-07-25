El chileno que se fue de fiesta con dos maestras salió a declarar que está perdiendo su matrimonio

El hombre que se fue de fiesta con dos maestras salió a declarar: qué dijo

El hombre, que ha estado en el centro de la polémica estos últimos días, dijo que quiso hablar porque han hablado "muchas calumnias". El pasado viernes 24 de julio, en una entrevista exclusiva con Manuel Orellana, conocido como "El Chino", quien permaneció atrapado durante días junto a Magdalena Retamal y Martina Núñez, decidió responder a las críticas y aclarar varios de los cuestionamientos contra él.

Después de explicar cómo se planeó la idea de la salida y afirmar que fue invitado por las dos mujeres tras encontrárselas casualmente, negó que los tres hubieran estado de fiesta. Además, descartó las especulaciones sobre un vínculo amoroso entre ellos luego de aclarar que se respetan y son amigos todos. También dijo que la gente habla de cosas que no son reales.

View this post on Instagram Entrevista exclusiva con Manuel Orellana en canal 13.

El hombre reconoció que la decisión de subir hasta las termas fue una imprudencia y aseguró que comprende las consecuencias. "Soy consciente de lo que causamos (…) Le pido disculpas públicas a todo el país, al presidente, los ministros, rescatistas, mi familia, mi mujer. Estoy perdiendo mi matrimonio; ella no me cree y mi familia está enojada", afirmó.

Finalmente, señaló que la responsabilidad debe ser compartida y que si les cobran el rescate, deberían pagar entre los tres involucrados.