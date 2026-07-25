El impactante derrumbe de una montaña dejó al menos 11 muertos, desaparecidos y edificios sepultados

Los trabajos son a contrarreloj para encontrar personas vivas. Foto: NA

Las labores de salvataje se vieron sumamente obstaculizadas por la complejidad del terreno, caracterizado por un enorme volumen de material colapsado, rocas de gran tamaño, un espacio de trabajo muy limitado y laderas que se mantienen inestables.

Para hacer frente a esta situación, los equipos profesionales desplegaron maquinaria pesada, drones y tecnología de detección, implementando además explosiones controladas y una excavación capa por capa con el fin de prevenir nuevos desastres secundarios.

De acuerdo con lo informado a la agencia Xinhua (cuyo cable es retomado por la Agencia Noticias Argentinas), las cifras oficiales fueron validadas mediante registros en el terreno, visitas a hogares, recopilación de datos aportados por los vecinos y una minuciosa verificación cruzada de la información.

Mientras las tareas de búsqueda se extienden sin pausa, las autoridades locales se encuentran asistiendo a las familias damnificadas y profundizan las inspecciones para detectar otros peligros geológicos en todo el distrito.