El impactante derrumbe de una montaña dejó al menos 11 muertos, desaparecidos y edificios sepultados

Una verdadera tragedia sacudió a la municipalidad de Chongqing, en el suroeste de China, luego de que un colapso montañoso arrasara con una zona residencial. Según la información confirmada por las autoridades locales, el número de víctimas fatales ascendió a 11, al tiempo que 50 personas continúan desaparecidas y otras 10 sufrieron heridas de diversa consideración tras el derrumbe.
El devastador desastre natural, desatado a raíz de las intensas precipitaciones, se produjo a las 9:08 horas del 17 de julio. El suceso tuvo lugar en el subdistrito de Hanjia, situado en el distrito autónomo de las etnias miao y tujia de Pengshui, a lo largo de una sección del río Wujiang.
Operativo de rescate y uso de maquinaria pesada ante el colapso
Como consecuencia directa del derrumbe, más de 10 edificios residenciales quedaron totalmente sepultados. El puesto de mando de rescate en el lugar detalló que las búsquedas continuas mediante el uso de equipos detectores de vida no arrojaron señales de sobrevivientes en la zona afectada por el desastre geológico.
Las labores de salvataje se vieron sumamente obstaculizadas por la complejidad del terreno, caracterizado por un enorme volumen de material colapsado, rocas de gran tamaño, un espacio de trabajo muy limitado y laderas que se mantienen inestables.
Para hacer frente a esta situación, los equipos profesionales desplegaron maquinaria pesada, drones y tecnología de detección, implementando además explosiones controladas y una excavación capa por capa con el fin de prevenir nuevos desastres secundarios.
De acuerdo con lo informado a la agencia Xinhua (cuyo cable es retomado por la Agencia Noticias Argentinas), las cifras oficiales fueron validadas mediante registros en el terreno, visitas a hogares, recopilación de datos aportados por los vecinos y una minuciosa verificación cruzada de la información.
Mientras las tareas de búsqueda se extienden sin pausa, las autoridades locales se encuentran asistiendo a las familias damnificadas y profundizan las inspecciones para detectar otros peligros geológicos en todo el distrito.
En pocas palabras
- Tragedia en China: un alud sepultó 10 edificios residenciales en Chongqing.
- Víctimas y desaparecidos: hay 11 muertos, 50 desaparecidos y 10 heridos.
- Rescate complejo: equipos usan maquinaria pesada y drones ante rocas gigantes e inestabilidad.