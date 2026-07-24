La frase con la que dos maestras convencieron a un chileno para irse de fiesta: "Chinito, vamos a ..."

Magdalena Retamal, Manuel "El Chino Orellana" y Martina Núñez Hermosilla.

La frase con la que convencieron a Manuel para salir de juerga

Después de reconocer que salió a espaldas de su pareja con quienes fueron maestras de su hijo en un jardín de infantes, Orellana dio detalles. El hombre explicó que en principio la idea era ir a un boliche, pero repentinamente cambiaron de planes y decidieron ir a las Termas del Valle de Colina, en plena cordillera de Chile.

Génesis, pareja de Orellana, reveló que las mujeres habrían convencido al hombre diciéndole: "Chinito, vamos a carretear, si tu pareja no va a saber. Si la flaca no se va a enojar, que salgas con nosotras".

Temporal, refugio y rescate

Cuando el trío llegó a la montaña se desató el temporal que comenzó a azotar la zona desde principios de semana. Al ver que la situación se volvía extrema y que el auto no podía circular, emprendieron un viaje a pie hasta dar milagrosamente con un refugio en el que pudieron ponerse al reparo de las inclemencias temporales y acceder a víveres.

Las personas debieron ser rescatadas por un equipo especializado y evacuadas en helicóptero.

Seis días después fueron encontrados por rescatistas, en medio de una natural desesperación por la situación en la que quedaron.

Se comieron en una semana los víveres de un mes

Según información dada por uno de los rescatistas, el trío chileno no tuvo empachos -valga la expresión- en alimentarse lo más posible. En una semana (6 días en realidad) se comieron las provisiones que debían durar al menos un mes en estos casos de emergencia.

No se sabe la cifra, pero sí que "El Chino" y Génesis no irán gratis al programa televisivo. Esto despierta una gran controversia, porque el rescate del aventurero chileno y las maestras libertinas le costó al estado chileno alrededor de 100 millones de pesos.