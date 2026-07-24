La historia de Manuel "El Chino" Orellana se ha convertido en el tema del fin de semana. El chileno se fue de fiesta en forma clandestina con dos parvularias (maestras) del jardín al que asistió su hijo: Martina Núñez Hermosilla y Magdalena Retamal. Lo hizo a espaldas de su pareja, Génesis. Pero lo que empezó como una noche de jolgorio terminó con un dramático rescate en medio de la montaña de Chile y la situación al descubierto.
La frase con la que dos maestras convencieron a un chileno para irse de fiesta: "Chinito, vamos a ..."
Manuel "El Chino" Orellana estará junto a Génesis, su pareja, en televisión. Una periodista aseguró que no se separaron, pero que al hombre "lo retaron un montón"
"El Chino" Orellana y su pareja estarán este viernes en Canal 13 de Chile, más precisamente en el programa "Hay que decirlo".
La situación es compleja ya que Orellana no es el único que tiene pareja, Retamal está casada. Sin embargo, el chileno no se separó de su pareja, "pero lo retaron un montón", según dijo la periodista de TVN Alexandra Ratcliffe, quien habló con Génesis. Se espera que en el programa de TV surjan más detalles de lo acontecido.
La frase con la que convencieron a Manuel para salir de juerga
Después de reconocer que salió a espaldas de su pareja con quienes fueron maestras de su hijo en un jardín de infantes, Orellana dio detalles. El hombre explicó que en principio la idea era ir a un boliche, pero repentinamente cambiaron de planes y decidieron ir a las Termas del Valle de Colina, en plena cordillera de Chile.
Génesis, pareja de Orellana, reveló que las mujeres habrían convencido al hombre diciéndole: "Chinito, vamos a carretear, si tu pareja no va a saber. Si la flaca no se va a enojar, que salgas con nosotras".
Temporal, refugio y rescate
Cuando el trío llegó a la montaña se desató el temporal que comenzó a azotar la zona desde principios de semana. Al ver que la situación se volvía extrema y que el auto no podía circular, emprendieron un viaje a pie hasta dar milagrosamente con un refugio en el que pudieron ponerse al reparo de las inclemencias temporales y acceder a víveres.
Seis días después fueron encontrados por rescatistas, en medio de una natural desesperación por la situación en la que quedaron.
Se comieron en una semana los víveres de un mes
Según información dada por uno de los rescatistas, el trío chileno no tuvo empachos -valga la expresión- en alimentarse lo más posible. En una semana (6 días en realidad) se comieron las provisiones que debían durar al menos un mes en estos casos de emergencia.
No se sabe la cifra, pero sí que "El Chino" y Génesis no irán gratis al programa televisivo. Esto despierta una gran controversia, porque el rescate del aventurero chileno y las maestras libertinas le costó al estado chileno alrededor de 100 millones de pesos.
En pocas palabras
- Chino Orellana: irá a la TV chilena tras un rescate en montaña que lo sorprendió con dos maestras de su hijo.
- Hambrientos: perdidos por el temporal, consumieron víveres de un mes en seis días.
- Controversia: El rescate costó 100 millones de pesos al estado chileno.