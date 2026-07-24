Se fue de fiesta a la montaña con dos maestras de jardín de su hijo y un temporal los dejó varados una semana

La travesía en la montaña se cometió a pesar de que los organismos de meteorología ya habían emitido fuertes alertas por un temporal histórico que se avecinaba en la zona cordillerana de Chile.

Y el pronóstico del tiempo no falló: la tormenta de nieve y viento los sorprendió en medio del camino, volviéndolo intransitable.

Amor en la montaña: una semana de supervivencia

Con el auto que no arrancaba y el camino cortado, las tres personas involucradas debieron emprender una caminata desesperada por la nieve hasta dar con un refugio de montaña que, milagrosamente, había quedado abierto para situaciones de emergencia.

El lugar fue la línea entre la vida y la muerte. Según detalló el propietario del establecimiento, el refugio contaba con camas, mantas de abrigo, leña para encender la estufa y provisiones de alimentos.

En ese lugar, el hombre y las dos maestras debieron convivir, aislados del mundo, durante casi siete días enteros, soportando temperaturas extremas mientras el temporal azotaba la cordillera.

Finalmente, este miércoles que pasó, un operativo de rescate logró dar con ellos mediante un helicóptero. Tras ser evacuados en buen estado de salud -aunque con un evidente desgaste emocional-, los tres reconocieron ante las autoridades que subir a la montaña en esas condiciones había sido "una pésima decisión”.

Del rescate en la montaña al escándalo familiar

Si el operativo de rescate ya acaparaba la atención de los medios de Chile, el trasfondo de la relación dinamitó la paz familiar y transformó el caso en un verdadero escándalo público.

Es que, una vez conocidos los nombres de los rescatados, la pareja de Orellana rompió el silencio en los medios locales y expuso la interna. La mujer reveló que las dos docentes eran habituales conocidas de la familia, ya que educaban al pequeño hijo de ambos, y que desde hacía tiempo venían cruzando los límites del respeto.

"Le decían: '¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a ir de fiesta?'. Un día les advertí que me parecía una falta de respeto", relató la pareja de Orellana en declaraciones al canal chileno Mega, agregando que la situación escaló a tal punto que el esposo de una de las maestras involucradas se presentó en su domicilio para increparla tras enterarse de la doble vida.