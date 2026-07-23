Final feliz para el puestero de Malargüe que se metió en la nieve: rescató a sus 18 vacas

"Pudimos recuperar las vacas", dijo el puestero entrevistado por Diario UNO este miércoles.

A diferencia de quienes observan el temporal desde la ciudad, Roberto conoce esas condiciones desde siempre. Nació y se crió en la montaña. Por eso cada invierno implica preparación, experiencia y previsión. "Uno ya se prepara con leña, alimento, carne y todo eso", contó con naturalidad, como quien habla de una rutina que para la mayoría resultaría extraordinaria.

Los desafíos de vivir en medio de la cordillera

Sin embargo, ni siquiera la experiencia elimina los desafíos cuando las nevadas son tan intensas como las de los últimos días. Esta vez, pese a que había logrado bajar parte de los animales antes de la tormenta, 18 vacas habían quedado atrapadas en una zona donde la nieve terminó cerrándoles el paso.

Que el ganado bovino permanezca durante mucho tiempo en medio de la nieve es peligroso. El frío aumenta el gasto energético necesario para mantener la temperatura corporal y debilita especialmente a terneros y vacas preñadas. Si los animales no cuentan con refugio, el frío extremo puede causar enfermedades respiratorias, lesiones en las extremidades, caídas, agotamiento e incluso la muerte.

Paisajes de una argentina que se ve poco pero que pelea cada día para salir adelante. Con sol, con nieve, con lluvia o con sequía.

Por eso este miércoles, mientras el blanco domina el paisaje cordillerano, Roberto Ávila volvió a hacer lo que hacen los puesteros de la montaña desde hace generaciones: enfrentar el temporal para proteger a sus animales. Con los caballos abriendo huella y varias horas por delante, salió a buscar a las 18 vacas que esperaban en medio de la nieve y las recuperó.