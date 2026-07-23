Final feliz para el puestero de Malargüe que se metió en la nieve: rescató a sus 18 vacas

"Pudimos sacar las vacas que teníamos encerradas en medio de la nieve", dijo Roberto Avila, puestero de Las Loicas.
Llevaba muchas horas en ese paisaje blanco. El puestero había partido al amanecer del miércoles, a caballo, para rescatar a los animales que habían quedado aislados por la intensa nevada. La travesía demandó varias horas entre sectores cubiertos por una gran acumulación de nieve, con otros caballos abriendo huella para poder avanzar.
Finalmente, el esfuerzo dio resultado. Roberto Avila y sus caballos lograron bajar las 18 vacas hasta una zona más segura, donde podrán alimentarse y permanecer resguardadas mientras el temporal continúa afectando la alta montaña mendocina.
A diferencia de quienes observan el temporal desde la ciudad, Roberto conoce esas condiciones desde siempre. Nació y se crió en la montaña. Por eso cada invierno implica preparación, experiencia y previsión. "Uno ya se prepara con leña, alimento, carne y todo eso", contó con naturalidad, como quien habla de una rutina que para la mayoría resultaría extraordinaria.
Los desafíos de vivir en medio de la cordillera
Sin embargo, ni siquiera la experiencia elimina los desafíos cuando las nevadas son tan intensas como las de los últimos días. Esta vez, pese a que había logrado bajar parte de los animales antes de la tormenta, 18 vacas habían quedado atrapadas en una zona donde la nieve terminó cerrándoles el paso.
Que el ganado bovino permanezca durante mucho tiempo en medio de la nieve es peligroso. El frío aumenta el gasto energético necesario para mantener la temperatura corporal y debilita especialmente a terneros y vacas preñadas. Si los animales no cuentan con refugio, el frío extremo puede causar enfermedades respiratorias, lesiones en las extremidades, caídas, agotamiento e incluso la muerte.
Por eso este miércoles, mientras el blanco domina el paisaje cordillerano, Roberto Ávila volvió a hacer lo que hacen los puesteros de la montaña desde hace generaciones: enfrentar el temporal para proteger a sus animales. Con los caballos abriendo huella y varias horas por delante, salió a buscar a las 18 vacas que esperaban en medio de la nieve y las recuperó.
En pocas palabras
- Rescate exitoso: un puestero de Las Loicas logró bajar 18 vacas atrapadas por la nieve.
- Jornada desafiante: la travesía a caballo demandó varias horas entre acumulación de nieve.
- Protección animal: los animales fueron llevados a una zona más segura para resguardarlos del temporal.