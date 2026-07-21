infDebido a los pronósticos meteorológicos que indican nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que para este miércoles 22 de julio se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en las localidades de Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca (Las Heras), La Carrera (Tupungato) y Manzano Histórico (Tunuyán).
Fuertes nevadas
La DGE informó que este miércoles se suspenden las clases en Uspallata, La Carrera y Manzano Histórico
La medida para el turno mañana se debe a nevadas, lluvia, temperaturas bajo cero. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad
La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.
En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad.
FUENTE: Parte de prensa de la DGE
En pocas palabras
- Suspensión de clases: Se suspenden las clases presenciales en Uspallata, La Carrera y Manzano Histórico por pronóstico de nevadas y bajas temperaturas.
- Turno afectado: La medida rige para el turno mañana en todos los niveles y modalidades educativas de las localidades mencionadas.
- Actividad virtual: Se indica que la actividad escolar se desarrollará de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.
Resumen generado por Thinkindot AI