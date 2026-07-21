La DGE informó que este miércoles se suspenden las clases en Uspallata, La Carrera y Manzano Histórico

infDebido a los pronósticos meteorológicos que indican nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó que para este miércoles 22 de julio se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en las localidades de Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas y Puente del Inca (Las Heras), La Carrera (Tupungato) y Manzano Histórico (Tunuyán).