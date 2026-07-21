Guaymallén logró la ley para expropiar 15 terrenos y ensanchar una calle clave para el tránsito

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, ya tiene una ley para expropiar terrenos y avanzar con el ensanche de la calle Urquiza entre Pedro del Castillo y Bandera de los Andes. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La expropiación de 15 terrenos en Guaymallén

Las expropiación cuenta con el aval de los vecinos involucrados tras un abordaje social realizado por el municipio para asegurar que el proceso de ensanche de ese tramo de la calle Urquiza de Guaymallén sea consensuado.

Con esta sanción definitiva, el proyecto presentado por Evelin Pérez en su época de diputada provincial -hoy integra el Senado- se convirtió en ley y quedó en manos del Poder Ejecutivo para su implementación".

Beneficios a futuro

El ensanche de la calle de Urquiza en Guaymallén, entre Pedro del Castillo y Bandera de los Andes, está diseñado para generar diversos beneficios que impactarán directamente en la calidad de vida de los vecinos y transeúntes. Entre otros:

. Mejora en la movilidad y conectividad: El objetivo primordial es ampliar la calzada para mejorar la circulación vehicular. Esto permitirá garantizar una mejor conectividad entre los distintos sectores del departamento, consolidando a Urquiza como una de las arterias clave para el desplazamiento en la zona.

. Incremento de la seguridad vial: La obra busca brindar y reforzar la seguridad de los peatones que transitan diariamente por el área, reduciendo riesgos en una zona de crecimiento urbano que históricamente se desarrolló de manera desordenada.

. Ordenamiento del entorno urbano: la iniciativa forma parte del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, el cual busca ordenar y mejorar la red vial en distritos como Villa Nueva, Dorrego y San José.

. Mínimo impacto en las viviendas: se destaca que las expropiaciones necesarias son parciales y afectan porcentajes reducidos de las parcelas, por lo que en ningún caso se compromete la habitabilidad de las viviendas de los vecinos.