El Senado provincial aprobó este martes, de forma unánime, la expropiación parcial de 15 terrenos para ensanchar un tramo de la calle Urquiza en Guaymallén, en cercanías del Acceso Este.
Guaymallén logró la ley para expropiar 15 terrenos y ensanchar una calle clave para el tránsito
La ley aprobada por el Senado permite que Guaymallén expropie 15 terrenos sobre calle Urquiza entre Pedro del Castillo y Bandera de los Andes, para agilizar la circulación
El objetivo de esta medida es optimizar la circulación de vehículos por la calle Urquiza y elevar los estándares de seguridad para los peatones en una zona de alto tránsito, ya que conecta el Acceso Este con una zona altamente poblada de Guaymallén como Villa Nueva y otras como San José, Dorrego y Buena Nueva.
La iniciativa, que alcanza a 15 terrenos ubicados sobre calle Urquiza entre Pedro del Castillo y Bandera de los Andes, es parte de un plan de ordenamiento territorial diseñado para corregir el crecimiento urbano irregular y mejorar la conectividad entre diversos distritos.
La expropiación de 15 terrenos en Guaymallén
Las expropiación cuenta con el aval de los vecinos involucrados tras un abordaje social realizado por el municipio para asegurar que el proceso de ensanche de ese tramo de la calle Urquiza de Guaymallén sea consensuado.
Con esta sanción definitiva, el proyecto presentado por Evelin Pérez en su época de diputada provincial -hoy integra el Senado- se convirtió en ley y quedó en manos del Poder Ejecutivo para su implementación".
Beneficios a futuro
El ensanche de la calle de Urquiza en Guaymallén, entre Pedro del Castillo y Bandera de los Andes, está diseñado para generar diversos beneficios que impactarán directamente en la calidad de vida de los vecinos y transeúntes. Entre otros:
. Mejora en la movilidad y conectividad: El objetivo primordial es ampliar la calzada para mejorar la circulación vehicular. Esto permitirá garantizar una mejor conectividad entre los distintos sectores del departamento, consolidando a Urquiza como una de las arterias clave para el desplazamiento en la zona.
. Incremento de la seguridad vial: La obra busca brindar y reforzar la seguridad de los peatones que transitan diariamente por el área, reduciendo riesgos en una zona de crecimiento urbano que históricamente se desarrolló de manera desordenada.
. Ordenamiento del entorno urbano: la iniciativa forma parte del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, el cual busca ordenar y mejorar la red vial en distritos como Villa Nueva, Dorrego y San José.
. Mínimo impacto en las viviendas: se destaca que las expropiaciones necesarias son parciales y afectan porcentajes reducidos de las parcelas, por lo que en ningún caso se compromete la habitabilidad de las viviendas de los vecinos.
En pocas palabras
- Guaymallén expropiará: el Senado aprobó la expropiación de 15 terrenos en esa comuna para agilizar el tránsito.
- Objetivo de la obra: mejorar la circulación vehicular y la seguridad peatonal en la calle Urquiza.
- Plan integral: la medida forma parte del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio.