El primer día de cortes en una zona de alto tránsito del Acceso Este tuvo un balance positivo

El tramo intervenido en el Acceso Este comprende unos 500 metros entre las calles Arturo González y Tirasso (Guaymallén). Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La planificación de los trabajos de una de las obras viales más importante de los últimos tiempos contempla intervenciones progresivas en tramos de 500 metros sobre los carriles rápidos y el cantero central, espacio donde se construirá la tercera trocha por cada sentido de circulación.

Para garantizar la conectividad se dispuso el corte de la trocha ubicada junto al cantero, mientras que permanece habilitada la trocha externa (la más cercana a las calles laterales) y las dos vías de las colectoras en ambos sentidos.

Unos 200 vehículos por hora en la zona intervenida del Acceso Este

El bajo caudal registrado en la zona de obras fue algo esperado por las autoridades que planificaron el inicio de las tareas sobre el Acceso Este para el primer día hábil de receso escolar.

Los medidores indicaron el paso de 200 vehículos por hora por la trocha remanente del acceso y otros 100 vehículos por hora en las colectoras, cifras que representan menos de la mitad de lo que se registra un día normal de clases.

Desde el municipio de Guaymallén confirmaron que estos números responden, en gran parte, a que la obra comenzó estratégicamente durante el receso escolar por las vacaciones de invierno, lo que descomprime notablemente el uso de la principal entrada a la Ciudad de Mendoza.

La vuelta a clases podría alterar la paz en el Acceso Este

No obstante, las autoridades advirtieron que el escenario cambiará con la vuelta a las clases y que los conductores deben ir adaptando de forma paulatina sus modos de transitar por el Acceso Este en esa zona.

La preocupación para los inspectores de tránsito radicó en la conducta al volante. Si bien este lunes no se produjeron filas por el estrechamiento de la calzada debido a que los automovilistas eligen usar la media calzada antes que las colectoras, se detectó que muchos conductores no disminuyen la velocidad a pesar de la señalización de obra.

Marcos Calvente, intendente de Guaymallén, supervisó las obras durante el primer día de inicio de cortes en el Acceso Este. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, remarcó la necesidad de considerar al Acceso Este como una "calle urbana" mientras dure el proyecto, fijando una velocidad máxima recomendada de 40 kilómetros por hora ante la presencia de equipos de gran porte en el lugar, además de operarios y agentes de tránsito.

Primer día de cortes sin accidentes ni infracciones

El operativo de control fue considerado "bien administrado" y reportó un saldo de cero siniestros dentro del área intervenida. Aunque se registraron 11 accidentes viales en otras zonas del Gran Mendoza, ninguno tuvo lugar en el tramo de los cortes parciales del Acceso Este, entre Arturo González y Tirasso de Guaymallén.

Esto fue posible gracias a un esquema que incluye 10 puestos fijos de control en medio de las obras viales distribuidos tanto en las trochas principales como en las esquinas de los barrios aledaños al acceso.

Para asegurar el ordenamiento ambiental y vial, la comuna de Guaymallén desplegó un cuerpo de 30 inspectores de tránsito en diferentes turnos. Entre ellos, 4 inspectores en moto relevaron permanentemente los sentidos de circulación, las velocidades y el estacionamiento.

Desde el lunes, unos 30 agentes de tránsito trabajan en el lugar de cortes parciales, sobre el Acceso Este en Guaymallén. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Guaymallén multará a quienes estacionen en las colectoras

En esta primera jornada no se labraron multas en el tramo de las obras, priorizándose la asistencia y la concientización hacia el conductor. Pero cabe recordar que está prohibido estacionar en las calles colectoras, en ambos sentidos hacia el Este o hacia la capital mendocina, y que se labrarán multas a quienes no respeten esta medida de restricción dispuesta para un mejor desarrollo de las obras viales.

Asimismo, desde el municipio de Guaymallén reiteraron que los vecinos o los usuarios del Acceso Este pueden recurrir al asistente virtual Gina, un canal de contacto vía WhatsApp habilitado para reportar siniestros en tiempo real.

Este sistema permite un despeje inmediato de las calzadas cuando los accidentes son leves, activando rápidamente a los preventores municipales y evitando embotellamientos secundarios en la zona de los cortes parciales.

Los cortes se liberan sólo de noche en esa zona del Acceso Este

A fin de reducir el impacto en los momentos de menor actividad, el municipio coordinó con el Gobierno provincial que los cortes se levanten por completo una vez que finaliza el horario laboral de los obreros. De esta manera, durante la noche quedan liberadas ambas trochas del Acceso Este en los dos sentidos de circulación para los conductores.

Sin embargo, las autoridades ratificaron que rige una prohibición de estacionar sobre las calles laterales y colectoras del acceso intervenido. Esta medida busca aprovechar el ancho completo de las arterias (que suman dos trochas de circulación por lateral) para absorber el tránsito desviado y las líneas de colectivos. En las próximas jornadas, los agentes de tránsito comenzarán a aplicar multas a quienes infrinjan esta norma.

Dos años de obras para "agrandar" el Acceso Este

El proyecto integral de obras viales sobre el Acceso Este se divide en tres tramos que se extenderán por los próximos dos años, abarcando desde el límite con Maipú hasta el Nudo Vial de la Costanera.

Si bien hoy solo se resiente el tránsito en el tramo uno, en los sectores 2 y 3 ya comenzaron las tareas complementarias de investigación de infraestructura subterránea, de acuerdo a lo informado por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza.

Las autoridades instaron a los usuarios a planificar sus rutas con tiempo, anticipando que en los próximos meses la afectación de las obras será simultánea y mucho más importante en toda la traza.