Calvente confirmó que los nuevos cortes del Acceso Este serán de media calzada

Los cortes en el primer tramo del Acceso Este, en Guaymallén, serán sólo de media calzada.

Detalló que en la mano que va hacía Ciudad (es decir hacia el oeste) la secuencia de trabajo se harán cada 500 metros y que al menos por dos meses habrá más de 2 kilómetros del Acceso Este intervenidos.

La misma lógica de trabajo se replicará en la mano que va al este, pero para quienes vayan de Ciudad hacia a zona Este el corte estará en calle Tirasso.

Hay que sumar que cuando se inicien las obras en el primer tramo del Acceso Este, en paralelo comenzarán los movimientos en el segundo tramo de manera de que los cortes se vayan concatenando.

Cómo serán las demoras cuando haya cortes totales del Acceso Este

El intendente guaymallino recordó que si bien en el primer tramo del Acceso Este no habrán cortes totales, esas interrupciones sí están previstas para el tramo que va de Tirasso hasta Sarmiento.

Los primeros cortes en el Acceso Este, en el tramo de Guaymallén, serán entre Arturo González y Tirasso.

En ese momento de la obra los automovilistas estarán obligados a tomar las colectoras o las calles aledañas y calcular que llegar a destino les demandará otros tiempos.

"Ahí una persona que hoy transita por el Acceso Este va a tener que multiplicar como mínimo por dos los tiempos de tránsito que hoy tiene", advirtió Calvente en base a las mediciones previas que se han realizado contemplando los cortes del Acceso.

Habrán inspectores en el Acceso Este para controlar los desvíos

Para controlar que se respeten esos desvíos del Acceso Este, Calvente dispondrá de entre 20 y 30 inspectores viales.

"Vamos a tener una gran cantidad de inspectores ayudando al manejo del tránsito con la empresa que tiene a cargo la ejecución del tramo", ratificó el intendente que previamente había adelantado que serán severos en el control de la velocidad en toda la obra.