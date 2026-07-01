Las decenas de miles de conductores que todos los días recorren el Acceso Este, en Guaymallén, desde este lunes tendrán que buscar calles alternativas. Desde las 8 comenzarán los cortes y derivaciones en ese tramo más urbano que va de Arturo González hasta Tirasso.
Calvente confirmó que los nuevos cortes del Acceso Este serán de media calzada
Serán desde el lunes 6 en el tramo que va de Arturo González hasta Tirasso. Se intervendrá una trocha y se podrá circular por la otra y por las colectoras
Así lo confirmó el intendente Marcos Calvente, que además ratificó que en ese tramo no habrá cortes totales: "La derivación va a ser hacia las laterales. Vamos a tener tres trochas para circular porque vamos a dejar una (calzada) disponible dentro del carril central y las dos que sumamos de las colectoras", explicó.
Para descomprimir el tránsito que seguramente tendrán esas colectoras, Calvente recordó que hay varias calles internas que han sido mejoradas justamente con la presunción de que recibirán una mayor cantidad de vehículos por los cortes del Acceso Este.
Detalló que en la mano que va hacía Ciudad (es decir hacia el oeste) la secuencia de trabajo se harán cada 500 metros y que al menos por dos meses habrá más de 2 kilómetros del Acceso Este intervenidos.
La misma lógica de trabajo se replicará en la mano que va al este, pero para quienes vayan de Ciudad hacia a zona Este el corte estará en calle Tirasso.
Hay que sumar que cuando se inicien las obras en el primer tramo del Acceso Este, en paralelo comenzarán los movimientos en el segundo tramo de manera de que los cortes se vayan concatenando.
Cómo serán las demoras cuando haya cortes totales del Acceso Este
El intendente guaymallino recordó que si bien en el primer tramo del Acceso Este no habrán cortes totales, esas interrupciones sí están previstas para el tramo que va de Tirasso hasta Sarmiento.
En ese momento de la obra los automovilistas estarán obligados a tomar las colectoras o las calles aledañas y calcular que llegar a destino les demandará otros tiempos.
"Ahí una persona que hoy transita por el Acceso Este va a tener que multiplicar como mínimo por dos los tiempos de tránsito que hoy tiene", advirtió Calvente en base a las mediciones previas que se han realizado contemplando los cortes del Acceso.
Habrán inspectores en el Acceso Este para controlar los desvíos
Para controlar que se respeten esos desvíos del Acceso Este, Calvente dispondrá de entre 20 y 30 inspectores viales.
"Vamos a tener una gran cantidad de inspectores ayudando al manejo del tránsito con la empresa que tiene a cargo la ejecución del tramo", ratificó el intendente que previamente había adelantado que serán severos en el control de la velocidad en toda la obra.