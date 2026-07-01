A qué hora se espera que caiga nieve en el Gran Mendoza

“Podremos ver algunos copitos en el Gran Mendoza. Las nevadas más significativas se verán en el resto de la provincia. La temperatura máxima este miércoles rondará los 6 y 7 grados, mientras que la mínima será de 0 grados hacia la noche”, señaló este miércoles bien temprano la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a Radio Nihuil.

Además, la especialista en pronóstico del tiempo sostuvo que para el resto de Mendoza, las mínimas oscilarán entre 0 y 8 grados bajo cero. Incluso, algunos sectores de algunos departamentos podrían registrarse temperaturas de 12 grados bajo cero.

Nieve en Mendoza: frío polar y lluvias, según el pronóstico del tiempo

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima en el Gran Mendoza será de 0 grado centígrado, mientras que la máxima apenas rozará los 6 grados.

La presencia de lloviznas débiles en distintos sectores de la provincia, con presencia de nieve en varios puntos, serán una constante durante la jornada.

Y para este jueves, el termómetro caerá aún más, registrándose también en el Gran Mendoza una temperatura mínima de 1 grado bajo cero y una máxima de 4 grados.

Clases en Mendoza: el frío polar y el dictado de clases

Se espera que, en el transcurso del día, posiblemente en la noche de este miércoles, la DGE informe si se mantiene la suspensión de clases para el jueves en los departamentos que esta jornada no tuvieron dictado y sí clases virtuales, y si se extiende al Gran Mendoza.