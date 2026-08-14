Cornejo propuso una licitación entre Argentina y Chile para despejar de nieve el paso internacional

Las Cuevas es la última localidad antes del túnel internacional. El lugar ha pasado varias semanas aislado por la nieve. Foto: gentileza Osvaldo Valle

Una empresa para despejar todo el paso internacional

La idea del gobernador es que la limpieza y el despeje de la ruta no dependan de que múltiples organismos deban coordinarse cada vez que una tormenta de nieve bloquea el cruce fronterizo. La licitación debería involucrar a ambos países y contemplar los trabajos tanto del lado argentino como del chileno.

Actualmente intervienen distintas reparticiones nacionales y organismos de frontera de Argentina y Chile, entre ellos las vialidades de ambos países, Migraciones y otras dependencias vinculadas al funcionamiento del corredor internacional.

La propuesta busca concentrar la tarea operativa en una empresa que tenga a su cargo el despeje cuando las condiciones climáticas lo requieran.

Cornejo adelantó que llevará la iniciativa al Comité de Frontera de octubre y que allí buscará discutirla tanto con las autoridades chilenas como con el gobierno nacional argentino.

Críticas por la falta de coordinación entre ambos países

La situación de los camiones varados durante los meses de frío y nieve en alta montaña se repite todos los años. Sin embargo, las nevadas de este invierno han sido históricas.

El gobernador también cuestionó que las dificultades para administrar el corredor internacional no sean nuevas y señaló que el problema atraviesa a distintas gestiones nacionales. Según planteó, históricamente no se logró una coordinación adecuada entre los organismos que deben intervenir cuando el paso queda afectado por las condiciones climáticas.

En ese sentido, fue particularmente crítico respecto del rol que tiene Mendoza en las decisiones vinculadas al corredor. “Lamento que la provincia no tenga ningún tipo de injerencia en este tema, porque estoy seguro que lo haríamos mucho mejor de lo que lo están haciendo”, afirmó.

Nevadas históricas y un Paso Internacional cerrado hace más de un mes

El planteo aparece mientras el corredor continúa afectado por un escenario excepcional de nieve. La acumulación supera los tres metros en algunos sectores y el cierre prolongado generó un fuerte impacto sobre el transporte internacional.

Unos 3.000 camiones quedaron varados durante este período. Algunos transportistas continúan esperando la reapertura del paso, mientras otros buscan alternativas para continuar sus recorridos por otros cruces fronterizos.

El operativo de despeje también puso bajo presión a los trabajadores y a la maquinaria encargada de mantener habilitada la ruta. La extensión del temporal y la cantidad de nieve acumulada obligaron a sostener durante semanas las tareas sobre el corredor, mientras la discusión sobre cómo organizar ese trabajo vuelve a quedar en el centro de la escena.