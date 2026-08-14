Tras la histórica nevada que mantiene cerrado hace más de un mes al paso internacional Cristo Redentor, el gobernador Alfredo Cornejo afirmó que propondrá que Argentina y Chile realicen una licitación conjunta para que una empresa privada se encargue de la limpieza y el despeje del corredor internacional, a ambos lados de la cordillera.
Cornejo propuso una licitación entre Argentina y Chile para despejar de nieve el paso internacional
El gobernador fue muy crítico con la forma en que ambos países coordinan estas tareas y aseguró que ha ocurrido en todas las gestiones
La iniciativa será presentada en la próxima reunión del Comité de Frontera, que se realizará en Mendoza en octubre. Cornejo planteará que un único operador se ocupe del despeje de la ruta para evitar que cada operativo dependa de la coordinación entre Vialidad Nacional de Argentina y Chile, Migraciones y las demás reparticiones que intervienen en el funcionamiento del paso.
La propuesta surge después de más de un mes de cierre del túnel internacional, en medio de una temporada de nevadas históricas que dejó unos 3.000 camiones varados. Para Cornejo, el problema no es solamente climático: también expone las dificultades de coordinación entre los distintos organismos que intervienen en el corredor.
Una empresa para despejar todo el paso internacional
La idea del gobernador es que la limpieza y el despeje de la ruta no dependan de que múltiples organismos deban coordinarse cada vez que una tormenta de nieve bloquea el cruce fronterizo. La licitación debería involucrar a ambos países y contemplar los trabajos tanto del lado argentino como del chileno.
Actualmente intervienen distintas reparticiones nacionales y organismos de frontera de Argentina y Chile, entre ellos las vialidades de ambos países, Migraciones y otras dependencias vinculadas al funcionamiento del corredor internacional.
La propuesta busca concentrar la tarea operativa en una empresa que tenga a su cargo el despeje cuando las condiciones climáticas lo requieran.
Cornejo adelantó que llevará la iniciativa al Comité de Frontera de octubre y que allí buscará discutirla tanto con las autoridades chilenas como con el gobierno nacional argentino.
Críticas por la falta de coordinación entre ambos países
El gobernador también cuestionó que las dificultades para administrar el corredor internacional no sean nuevas y señaló que el problema atraviesa a distintas gestiones nacionales. Según planteó, históricamente no se logró una coordinación adecuada entre los organismos que deben intervenir cuando el paso queda afectado por las condiciones climáticas.
En ese sentido, fue particularmente crítico respecto del rol que tiene Mendoza en las decisiones vinculadas al corredor. “Lamento que la provincia no tenga ningún tipo de injerencia en este tema, porque estoy seguro que lo haríamos mucho mejor de lo que lo están haciendo”, afirmó.
Nevadas históricas y un Paso Internacional cerrado hace más de un mes
El planteo aparece mientras el corredor continúa afectado por un escenario excepcional de nieve. La acumulación supera los tres metros en algunos sectores y el cierre prolongado generó un fuerte impacto sobre el transporte internacional.
Unos 3.000 camiones quedaron varados durante este período. Algunos transportistas continúan esperando la reapertura del paso, mientras otros buscan alternativas para continuar sus recorridos por otros cruces fronterizos.
El operativo de despeje también puso bajo presión a los trabajadores y a la maquinaria encargada de mantener habilitada la ruta. La extensión del temporal y la cantidad de nieve acumulada obligaron a sostener durante semanas las tareas sobre el corredor, mientras la discusión sobre cómo organizar ese trabajo vuelve a quedar en el centro de la escena.
En pocas palabras
- Cornejo propondrá: una licitación conjunta entre Argentina y Chile para el despeje del Paso Cristo Redentor.
- Objetivo principal: evitar la dependencia de la coordinación entre organismos de ambos países.
- Contexto actual: el paso lleva más de un mes cerrado por nevadas históricas, afectando a miles de camiones.