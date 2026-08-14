Usar anillos no es una tendencia, sino una forma de mostrarse ante los demás: qué significa para la psicología

Los anillos, los collares o las pulseras cumplen una función decorativa, pero también simbólica, pues ayudan a expresar estilo, identidad, emociones y otros estados o sentimientos. Por eso, la psicología sugiere que hay significados más profundos del hecho de usar anillos en los dedos.

Primero que nada, es una forma sutíl de calmar la ansiedad o el estrés cuando una persona se enfrenta a un momento de nervios, sea por una nueva entrevista laboral, una cita, una examen u otra situación. Es una forma de comunicación personal.

La psicología le da otro significado al uso de anillos, uno más simbólico.

Para la psicología también se asocia con una forma de expresar nuestra identidad y personalidad, mostrar individualidad y diferenciarse, reflejar gustos o incluso etapas de la vida.

También representan una conexión emocional porque muchas personas eligen anillos que tienen un valor sentimental, como regalos, recuerdos o símbolos de relaciones importantes. Por último, el uso de anillos se relaciona con la búsqueda de seguridad, control, autoestima y confianza.

Psicológicamente, usar anillos brinda una sensación de seguridad, funciona como un"ancla" simbólica que da confort, autoestima o confianza en momentos que la persona lo requiera.