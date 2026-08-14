La OMS critica a Estados Unidos por reducir las vacunas infantiles recomendadas

La OMS criticó las nuevas políticas sanitarias de Estados Unidos, que reducen el número de vacunas infantiles recomendadas por el Gobierno federal. El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la medida no respeta décadas de evidencia científica y podría dejar a los niños más vulnerables a enfermedades prevenibles.
La OMS cuestiona la decisión del Gobierno estadounidense
Según informa EFE, Tedros afirmó que la política de vacunación debe basarse en una revisión “rigurosa, independiente y transparente” de la evidencia científica, y no en influencias políticas. La crítica llega después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que reduce de 18 a 11 las enfermedades para las que se recomienda vacunación universal en niños.
La medida, impulsada junto al secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., reclasifica vacunas como las de gripe, covid-19, hepatitis A y B, rotavirus y meningitis, que ahora quedan bajo criterios de riesgo o decisión compartida entre padres y médicos.
Tedros advirtió que los cambios ignoran evidencia científica sobre:
- Cuándo los niños son más vulnerables.
- Cuándo las vacunas ofrecen mayor protección.
- Cuántas dosis son necesarias.
- Qué inmunizaciones pueden administrarse juntas de forma segura.
Preocupación por el impacto en enfermedades prevenibles
Trump vinculó su decisión al aumento del autismo en Estados Unidos, pese a que décadas de investigaciones no han encontrado relación entre vacunas y autismo. Expertos en salud pública alertan que la medida podría favorecer el repunte de enfermedades prevenibles, en un año en que Estados Unidos ya registró su mayor número de casos de sarampión en décadas.
La OMS advierte que reducir las vacunas infantiles recomendadas en Estados Unidos contradice la evidencia científica y podría aumentar la vulnerabilidad de los menores. El debate abre un escenario crítico para la salud pública y la confianza en la vacunación.
En pocas palabras
- OMS critica a Estados Unidos: la organización cuestiona la reducción de vacunas infantiles recomendadas.
- Evidencia científica: Tedros Adhanom Ghebreyesus advierte que la medida ignora décadas de investigación y riesgos.
- Salud pública: expertos alertan sobre un posible repunte de enfermedades prevenibles, como el sarampión.