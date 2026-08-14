La OMS critica a Estados Unidos por reducir las vacunas infantiles recomendadas

La OMS cuestiona la decisión del Gobierno estadounidense

Según informa EFE, Tedros afirmó que la política de vacunación debe basarse en una revisión “rigurosa, independiente y transparente” de la evidencia científica, y no en influencias políticas. La crítica llega después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que reduce de 18 a 11 las enfermedades para las que se recomienda vacunación universal en niños.

La medida, impulsada junto al secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., reclasifica vacunas como las de gripe, covid-19, hepatitis A y B, rotavirus y meningitis, que ahora quedan bajo criterios de riesgo o decisión compartida entre padres y médicos.