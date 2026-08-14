Atención conductores que utilizan a diario el Acceso Este. Por las obras de repavimentación de la –ahora llamada- Ruta 22, desde este viernes 14 de agosto habrá nuevos cambios en la circulación, especialmente de este a oeste, es decir, camino a la Ciudad de Mendoza.
Obras en el Acceso Este: vuelven a cambiar los desvíos y así habrá que circular desde este viernes
El Gobierno anunció una nueva reorganización del tránsito por el avance de la repavimentación del Acceso Este. Habrá cambios este viernes y la semana que viene
La guía de circulación volverá a tener modificaciones la semana que viene.
Según explicaron desde Gobierno, las modificaciones se deben a los avances de la obra. En particular, se irán reduciendo los tramos afectados por la canalización del tránsito. Aunque, al mismo tiempo, los automovilistas deberán adaptarse a nuevos puntos de cruce entre las dos calzadas.
Cruce de calzada en el Acceso Este desde este viernes 14 de agosto
El primer cambio se pondrá en marcha en a la altura del puente Las Margaritas. Desde el mediodía de este viernes, se intervendrán 6 kilómetros de la calzada norte, mano al oeste, por lo que los vehículos deberán transitar por la calzada sur, que tendrá doble sentido.
El esquema será el siguiente:
- Hacia la Ciudad de Mendoza: pasando el puente Las Margaritas, los vehículos cruzarán por un bypass hasta la calzada sur, que tendrá doble sentido.
- Hacia la Ciudad de Mendoza: al llegar a puente Cervantes volverán a tomar la calzada norte, donde circularán por el sector que ya cuenta con asfalto renovado.
- Hacia San Martín: los vehículos continuarán circulando por la calzada sur, aunque por un solo carril entre Cervantes y Las Margaritas.
La recomendación de especial cuidado y antelación cobra especial importancia durante las horas pico, cuando podrían producirse demoras por la reorganización del tránsito.
El 21 de agosto se achica la doble circulación
Tras una semana de trabajos sobre la calzada norte del Acceso Este (mano al oeste), la zona de canalización quedará concentrada en un tramo de aproximadamente 4 kilómetros, por lo que el desvío se encontrará recién en el cruce con la Ruta Provincial 31, a la altura de Los Álamos.
La maniobra será la misma: bypass hacia la calzada sur, donde habrá doble sentido de circulación hasta el puente Cervantes.
De esta manera, los desvíos se irán modificando progresivamente a medida que avance la repavimentación y se liberen sectores que ya fueron acondicionados.
El martes habrá otro cambio en el Acceso Este
Los conductores también tendrán que tener en cuenta que, tras el feriado largo, el martes 18 de agosto al mediodía comenzará una nueva etapa de trabajos en otro sector del Acceso Este.
Se trata de la Sección 1, ubicada entre los puentes Arturo González y Serpa.
Allí se trabajará sobre un tramo de 5.800 metros, durante unos 90 días.
El tránsito será reorganizado para permitir que las máquinas y los operarios puedan avanzar con los trabajos sin cerrar por completo este corredor, uno de los principales accesos y egresos del Gran Mendoza.
Qué recomiendan a quienes circulen por el Acceso Este
Ante los cambios, desde el Gobierno provincial pidieron a los conductores:
- Respetar la señalización provisoria.
- Prestar especial atención en los puntos donde se cruza de una calzada a otra.
- Circular con precaución por las zonas de obra.
- Contemplar posibles demoras durante los horarios de mayor circulación.
En pocas palabras
- Repavimentación Acceso Este: nuevos desvíos de tránsito desde este viernes por obras de repavimentación en la Ruta 22.
- Cambios por tramos: la circulación se modificará en la altura del puente Las Margaritas, con desvíos temporales a la calzada sur de doble sentido.
- Ajustes semanales: los desvíos se irán adaptando a los avances de obra, con nuevas etapas previstas hasta el puente Cervantes.