Obras en el Acceso Este: vuelven a cambiar los desvíos y así habrá que circular desde este viernes

El Gobierno dio a conocer el nuevo esquema de circulación por el Acceso Este para la próxima semana.

Cruce de calzada en el Acceso Este desde este viernes 14 de agosto

El primer cambio se pondrá en marcha en a la altura del puente Las Margaritas. Desde el mediodía de este viernes, se intervendrán 6 kilómetros de la calzada norte, mano al oeste, por lo que los vehículos deberán transitar por la calzada sur, que tendrá doble sentido.

El esquema será el siguiente:

Hacia la Ciudad de Mendoza : pasando el puente Las Margaritas , los vehículos cruzarán por un bypass hasta la calzada sur, que tendrá doble sentido.

: pasando el , los vehículos cruzarán por un bypass hasta la calzada sur, que tendrá doble sentido. Hacia la Ciudad de Mendoza : al llegar a puente Cervantes volverán a tomar la calzada norte , donde circularán por el sector que ya cuenta con asfalto renovado.

: al llegar a volverán a tomar la , donde circularán por el sector que ya cuenta con asfalto renovado. Hacia San Martín: los vehículos continuarán circulando por la calzada sur, aunque por un solo carril entre Cervantes y Las Margaritas. El Acceso Este sufrirá nuevos desvíos y cambios de circulación desde este viernes 14 de agosto.

La recomendación de especial cuidado y antelación cobra especial importancia durante las horas pico, cuando podrían producirse demoras por la reorganización del tránsito.

El 21 de agosto se achica la doble circulación

Tras una semana de trabajos sobre la calzada norte del Acceso Este (mano al oeste), la zona de canalización quedará concentrada en un tramo de aproximadamente 4 kilómetros, por lo que el desvío se encontrará recién en el cruce con la Ruta Provincial 31, a la altura de Los Álamos.

La maniobra será la misma: bypass hacia la calzada sur, donde habrá doble sentido de circulación hasta el puente Cervantes.

De esta manera, los desvíos se irán modificando progresivamente a medida que avance la repavimentación y se liberen sectores que ya fueron acondicionados.

El martes habrá otro cambio en el Acceso Este

Los conductores también tendrán que tener en cuenta que, tras el feriado largo, el martes 18 de agosto al mediodía comenzará una nueva etapa de trabajos en otro sector del Acceso Este.

Se trata de la Sección 1, ubicada entre los puentes Arturo González y Serpa.

Allí se trabajará sobre un tramo de 5.800 metros, durante unos 90 días.

El tránsito será reorganizado para permitir que las máquinas y los operarios puedan avanzar con los trabajos sin cerrar por completo este corredor, uno de los principales accesos y egresos del Gran Mendoza.

Qué recomiendan a quienes circulen por el Acceso Este

Ante los cambios, desde el Gobierno provincial pidieron a los conductores: