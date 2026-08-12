Accidente en el Acceso Este: la familia del hombre fallecido fue víctima de un chantaje

El contador Claudio Assenza que murió en el accidente del Acceso Este y calle Alberdi.

El chantaje de la supuesta testigo

La mujer que se comunicó con la familiar de Assenza le dijo que tenía un video del trágico accidente y que necesitaba mercadería por motivos económicos. La familiar no continuó la conversación y bloqueó inmediatamente el contacto.

La familia había habilitado ese número con el objetivo de reunir registros del siniestro vial ocurrido el sábado, ya que las imágenes de personas que circulaban por el Acceso Este pueden aportar elementos para reconstruir cómo ocurrió el choque.

También contactaron al abogado del conductor

El abogado de Iván Santos, el joven de 19 años que conducía el Jeep Renegade involucrado en el accidente, también recibió pedidos relacionados con videos del hecho. Según trascendió, en esos casos también hubo solicitudes de dinero a cambio del material.

Santos quedó imputado en la causa que investiga las circunstancias del choque. La Justicia busca determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades de los conductores.

El accidente del Acceso Este

El accidente ocurrió el sábado 8 de agosto a las 11.30 de la mañana, y se cobró la vida de Claudio Assenza. Mientras, su mujer y uno de sus hijos continúan en grave estado. Imagen: Gentileza Pablo González.

El sábado 8 de agosto, pasadas las 11.30, un Jeep Renegade negro y una Nissan Kicks blanca circulaban de este a oeste por el Acceso Este. El Jeep era conducido por Santos y la Nissan llevaba a Assenza, su esposa, María Antonela Murga, y los dos hijos de la pareja, de 8 y 10 años.

Por causas que todavía se investigan, ambos vehículos chocaron, impactaron contra el guardarrail y cayeron desde el puente.

Assenza murió como consecuencia del accidente, mientras que su esposa y sus dos hijos fueron trasladados a distintos centros asistenciales. La mujer y el niño de 10 años permanecen en estado crítico, mientras que la niña de 8 años se encuentra fuera de peligro.