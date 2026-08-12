Caso Alan Villouta: un Tribunal declaró la prescripción y sobreseyeron al empresario Alejandro Verdenelli

Alejandro Verdenelli, el empresario que había sido condenado por el accidente.

El derrotero para que prescriba el caso Alan Villouta

Ese día, el empresario recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso por homicidio culposo agravado, además de 8 años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo. Días después, su defensa presentó una apelación ante la Suprema Corte de Justicia. El máximo Tribunal de Justicia provincial demoró 6 años en resolver la situación ya que recién en febrero de 2026 notificaron el rechazo del recurso.

Lejos de bajar los brazos, el abogado defensor Eduardo De Oro presentó un recurso extraordinario federal para que el expediente viaje hasta la Corte nacional, que sería la última chance para evitar que quede firme la sentencia. Sin embargo, la Corte de Mendoza rechazó esa instancia el 13 de abril, un día antes de que prescriba la condena -ya que se cumplían 6 años, pena máxima que contempla el delito de homicidio culposo-.

Sin embargo, Alejandro Verdenelli fue notificado de esa decisión 4 días después, ya que se encontraba de viaje en Malargüe. Este fue el argumento de su defensa para solicitar la prescripción de la condena por el accidente.

Desde la Fiscalía y la querella se opusieron al pedido, considerando que la prescripción se interrumpió el mismo 13 de abril cuando quedó firme la sentencia y no cuando se la notificaron al empresario.

Sin embargo, este martes la Justicia le hizo lugar a la defensa. Los mismos jueces que condenaron a Alejandro Verdenelli -Mauricio Juan, Horacio Cadile y Fernando Martínez- declararon prescripta la causa y ahora sobreseyeron al hombre. Es decir, es como si toda la investigación en su contra jamás hubiera existido.

El accidente de Alan Villouta

El 26 de agosto del 2017, Alan Villouta (21) salió de trabajar en una pizzería ubicada en el centro comercial de La Barraca en Guaymallén. Como lo hacía todos los días, tenía que cruzar el Acceso Sur a pie en dirección al oeste. En ese momento fue atropellado por una camioneta Porsche Cayenne que se dio a la fuga.

El empresario Alejandro Verdenelli se entregó tres días después y admitió haber causado el accidente donde murió Alan Villouta. Jamás se pudo probar si al momento del hecho se encontraba alcoholizado o bajo los efectos de estupefacientes.