A 9 años de la muerte de Alan Villouta, el recordado caso del joven de 21 años que murió atropellado en el Acceso Sur, un fallo judicial que se firmó el martes pasado dejó un vacío gigante. Es como si la Justicia no hubiera hecho absolutamente nada durante todos los años de investigación ya que se declaró la prescripción.
Caso Alan Villouta: un Tribunal declaró la prescripción y sobreseyeron al empresario Alejandro Verdenelli
Por una cuestión técnica y una notificación que llegó tarde, ahora será como si el conductor nunca hubiera sido declarado culpable por el accidente que mató a Alan Villouta
Por una cuestión técnica y una notificación que se realizó un día tarde, se declaró la prescripción de la causa. De esta forma, el empresario César Alejandro Verdenelli (52) fue sobreseído y se anuló la condena por el fatal accidente.
Los tiempos y las dilaciones de la Justicia terminaron siendo letales para la investigación. Alejandro Verdenelli, quien escapó del lugar del accidente y se entregó días después, había sido condenado el 14 de abril de 2020. Esa fecha fue la clave para que ahora se anule absolutamente todo.
El derrotero para que prescriba el caso Alan Villouta
Ese día, el empresario recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso por homicidio culposo agravado, además de 8 años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo. Días después, su defensa presentó una apelación ante la Suprema Corte de Justicia. El máximo Tribunal de Justicia provincial demoró 6 años en resolver la situación ya que recién en febrero de 2026 notificaron el rechazo del recurso.
Lejos de bajar los brazos, el abogado defensor Eduardo De Oro presentó un recurso extraordinario federal para que el expediente viaje hasta la Corte nacional, que sería la última chance para evitar que quede firme la sentencia. Sin embargo, la Corte de Mendoza rechazó esa instancia el 13 de abril, un día antes de que prescriba la condena -ya que se cumplían 6 años, pena máxima que contempla el delito de homicidio culposo-.
Sin embargo, Alejandro Verdenelli fue notificado de esa decisión 4 días después, ya que se encontraba de viaje en Malargüe. Este fue el argumento de su defensa para solicitar la prescripción de la condena por el accidente.
Desde la Fiscalía y la querella se opusieron al pedido, considerando que la prescripción se interrumpió el mismo 13 de abril cuando quedó firme la sentencia y no cuando se la notificaron al empresario.
Sin embargo, este martes la Justicia le hizo lugar a la defensa. Los mismos jueces que condenaron a Alejandro Verdenelli -Mauricio Juan, Horacio Cadile y Fernando Martínez- declararon prescripta la causa y ahora sobreseyeron al hombre. Es decir, es como si toda la investigación en su contra jamás hubiera existido.
El accidente de Alan Villouta
El 26 de agosto del 2017, Alan Villouta (21) salió de trabajar en una pizzería ubicada en el centro comercial de La Barraca en Guaymallén. Como lo hacía todos los días, tenía que cruzar el Acceso Sur a pie en dirección al oeste. En ese momento fue atropellado por una camioneta Porsche Cayenne que se dio a la fuga.
El empresario Alejandro Verdenelli se entregó tres días después y admitió haber causado el accidente donde murió Alan Villouta. Jamás se pudo probar si al momento del hecho se encontraba alcoholizado o bajo los efectos de estupefacientes.
En pocas palabras
- Caso Alan Villouta: se declaró la prescripción y sobreseyeron al empresario Alejandro Verdenelli por un accidente fatal ocurrido hace 9 años.
- Fallo judicial: una notificación tardía sobre la apelación de la condena anuló la culpabilidad del conductor, como si la investigación no hubiera existido.
- Accidente fatal: Alan Villouta, de 21 años, murió atropellado en el Acceso Sur en 2017; Verdenelli escapó y se entregó días después.