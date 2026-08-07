En el mundo del hampa, una mexicaneada significa un robo entre miembros de una misma banda criminal, ya sea de dinero o drogas. La venganza por una traición de este estilo fue el móvil de un secuestro fallido ocurrido en 2002 en Guaymallén que ahora decantó en la condena de uno de los autores.
La mexicaneada entre delincuentes que terminó con una venganza: el intento de secuestro de un hermano
Un hombre fue condenado a una pena de 2 años en suspenso por el secuestro fallido ocurrido a mediados de 2022 en Guaymallén
El 22 de octubre de 2022, dos hermanos se encontraban alojados en un hotel ubicado en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de Guaymallén. Si bien ambos son mendocinos, solían moverse entre nuestra provincia y Rosario. El menor de ellos generalmente para realizar tareas de cosecha, el mayor para cometer robos.
Ese día en la mañana, el primogénito le pidió a su hermano de 27 años que saliera afuera para recibir a una chica con la cual iba a mantener un encuentro. Una vez en la calle, una joven lo abordó y le pidió que se subiera a un auto. Nunca se imaginó que estaba siendo secuestrado.
El secuestro fallido en Guaymallén
El auto, un Chevrolet Corsa gris, era manejando por un hombre en compañía de la chica en cuestión. Cuando recorrieron algunos metros, el conductor activó los seguros de la puerta y le develaron la verdad: "Te vamos a secuestrar, te vamos a llevar con nosotros porque tu hermano nos debe mucha plata".
Las amenazas de los secuestradores continuaron: "Estás hasta la pija por culpa de tu hermano. Hasta que no nos traiga la plata, te vas a quedar con nosotros".
El auto recorrió algunos kilómetros hasta que en Godoy Cruz, cerca de la plaza departamental, la víctima del secuestro logró abrir una puerta y se arrojó del vehículo. Se cruzó con móvil policial y los sospechosos fueron detenidos a los pocos metros.
La condena por el secuestro
Jeremías Alberto Páez Videla (32) y una joven de 24 fueron imputados por privación ilegítima de la libertad agravada. Quedaron en libertad con desenlaces distintos: el hombre se sometió a la investigación mientras que la chica se encuentra a la orden del día.
El jueves pasado se realizó un juicio abreviado donde Jeremías Páez admitió haber cometido el secuestro. En el acuerdo judicial se contempló una pena de 2 años de prisión en suspenso, es decir, que no pisará la cárcel si respeta ciertas normas de conducta.
En la investigación también quedó claro el móvil del secuestro, que fue declarado por la propia víctima: "Me dijeron que mi hermano robaba con ellos, vendían drogas y tenían armas". En definitiva, una venganza por una mexicaneada.
En pocas palabras
- Condena: un hombre recibió 2 años de prisión en suspenso por un secuestro fallido en Guaymallén.
- Motivo: El hecho se originó por una venganza.