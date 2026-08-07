La mexicaneada entre delincuentes que terminó con una venganza: el intento de secuestro de un hermano

La esquina de Guaymallén donde comenzó el secuestro. Foto: Google Street View.

El secuestro fallido en Guaymallén

El auto, un Chevrolet Corsa gris, era manejando por un hombre en compañía de la chica en cuestión. Cuando recorrieron algunos metros, el conductor activó los seguros de la puerta y le develaron la verdad: "Te vamos a secuestrar, te vamos a llevar con nosotros porque tu hermano nos debe mucha plata".

Las amenazas de los secuestradores continuaron: "Estás hasta la pija por culpa de tu hermano. Hasta que no nos traiga la plata, te vas a quedar con nosotros".

El auto recorrió algunos kilómetros hasta que en Godoy Cruz, cerca de la plaza departamental, la víctima del secuestro logró abrir una puerta y se arrojó del vehículo. Se cruzó con móvil policial y los sospechosos fueron detenidos a los pocos metros.

Uno de los secuestradores fue condenado en un juicio abreviado.

La condena por el secuestro

Jeremías Alberto Páez Videla (32) y una joven de 24 fueron imputados por privación ilegítima de la libertad agravada. Quedaron en libertad con desenlaces distintos: el hombre se sometió a la investigación mientras que la chica se encuentra a la orden del día.

El jueves pasado se realizó un juicio abreviado donde Jeremías Páez admitió haber cometido el secuestro. En el acuerdo judicial se contempló una pena de 2 años de prisión en suspenso, es decir, que no pisará la cárcel si respeta ciertas normas de conducta.

En la investigación también quedó claro el móvil del secuestro, que fue declarado por la propia víctima: "Me dijeron que mi hermano robaba con ellos, vendían drogas y tenían armas". En definitiva, una venganza por una mexicaneada.