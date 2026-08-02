Engañaron a un fletero de San Luis con una falsa mudanza en Mendoza y lo secuestraron para robarle plata

El fletero accedió a viajar de noche a Mendoza tras acordar el traslado urgente de una supuesta mudanza familiar. Foto: El Chorrillero

La emboscada y las amenazas en un descampado

Según contó a El Chorrillero, Ordóñez salió de San Luis a las 17 y llegó a Mendoza al anochecer. Siguiendo las indicaciones del falso cliente, se dirigió hacia una quinta ubicada en una zona alejada. Al frenar junto a una tranquera, tres hombres con el rostro cubierto subieron a la camioneta y lo acorralaron. Lo llevaron hasta un descampado, lo obligaron a descalzarse y le ataron las manos con la misma soga que usaba para trabajar.

Lucas Ordóñez viajó desde San Luis a Mendoza engañado por una falsa mudanza. Foto: El Chorrillero

Al notar que la víctima no llevaba dinero en efectivo, los delincuentes comenzaron a exigirle transferencias bancarias. Tras entregar $250 mil que tenía en Mercado Pago, lo amenazaron para que llamara a su familia. Ante la sospecha de la situación y la pérdida de localización en tiempo real, su hermano acudió a la Comisaría 9° de Villa Mercedes. Mientras la Policía monitoreaba los llamados en San Luis, la familia realizó envíos hasta acumular más de un millón de pesos.