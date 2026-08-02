Lo que empezó como un viaje más de trabajo terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla para Lucas Ordóñez. El fletero de 33 años fue contactado desde Mendoza por un hombre que se identificó como “Mario”, quien le solicitó un traslado urgente desde Guaymallén hacia Villa Mercedes por un supuesto cambio de domicilio familiar. A pesar de que habitualmente evita ingresar de noche a zonas desconocidas, la naturalidad de las charlas por WhatsApp lo convenció de realizar el viaje.
Engañaron a un fletero de San Luis con una falsa mudanza en Mendoza y lo secuestraron para robarle plata
Tras acordar una mudanza por WhatsApp, Lucas Ordóñez fue interceptado en Mendoza por delincuentes que lo amenazaron para obtener dinero
La emboscada y las amenazas en un descampado
Según contó a El Chorrillero, Ordóñez salió de San Luis a las 17 y llegó a Mendoza al anochecer. Siguiendo las indicaciones del falso cliente, se dirigió hacia una quinta ubicada en una zona alejada. Al frenar junto a una tranquera, tres hombres con el rostro cubierto subieron a la camioneta y lo acorralaron. Lo llevaron hasta un descampado, lo obligaron a descalzarse y le ataron las manos con la misma soga que usaba para trabajar.
Al notar que la víctima no llevaba dinero en efectivo, los delincuentes comenzaron a exigirle transferencias bancarias. Tras entregar $250 mil que tenía en Mercado Pago, lo amenazaron para que llamara a su familia. Ante la sospecha de la situación y la pérdida de localización en tiempo real, su hermano acudió a la Comisaría 9° de Villa Mercedes. Mientras la Policía monitoreaba los llamados en San Luis, la familia realizó envíos hasta acumular más de un millón de pesos.
Liberación, un tráiler robado y amenazas
Luego de estar secuestrado durante más de una hora bajo constantes amenazas con cuchillos, los agresores lo hicieron conducir hasta una ruta asfaltada, le ordenaron bajar y se llevaron el tráiler de carga. Poco después, el trabajador logró encontrar a un patrullero mendocino que ya estaba alertado de la búsqueda.
La causa quedó bajo la investigación de la Fiscalía de Mendoza y cuenta con la intervención de la Policía Federal. Tras prestar declaración en Las Heras, Lucas regresó a Villa Mercedes para reencontrarse con su esposa y sus tres hijos.
En diálogo con El Chorrillero, dejó una recomendación para sus colegas: "Que tengan mucho cuidado y no se confíen, ojalá mi experiencia sirva para que otro trabajador no tenga que vivir lo mismo". Asimismo, pidió ayuda para recuperar su herramienta de trabajo: un carro gris de tres metros por un metro y medio con llantas negras.
En pocas palabras
- Fletero engañado: Lucas Ordóñez fue contactado por WhatsApp para una mudanza falsa en Mendoza.
- Secuestro y extorsión: fue emboscado por delincuentes que lo amenazaron para obtener transferencias bancarias.
- Pérdida y recuperación: logró ser liberado tras entregar más de un millón de pesos y los ladrones se llevaron su tráiler.