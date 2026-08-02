La causa por el femicidio de Agostina Vega sigue sumando pruebas determinantes. La investigación confirmó maniobras digitales sospechosas tras el hecho, lo que compromete gravemente la situación procesal del acusado Claudio Barrelier.
Femicidio de Agostina Vega: el descubrimiento tecnológico que revela lo peor de Claudio Barrelier
El femicidio de Agostina Vega continúa sumando detalles clave para que la causa avance. El descubrimiento que complica a Claudio Barrelier
El caso que conmociona a la provincia de Córdoba dio un giro decisivo en los últimos días. La causa judicial que investiga el brutal femicidio de la joven Agostina Vega, de tan solo 17 años, sumó elementos de prueba claves que complican en forma directa la situación procesal de Claudio Barrelier, el único imputado y detenido por el horroroso hecho.
El celular de Agostina fue usado por Barrelier luego del femicidio
Pese a que el equipo telefónico de Agostina Vega no pudo ser hallado físicamente por la Policía Judicial durante las inspecciones oculares, las pericias forenses sobre líneas telefónicas, antenas y cuentas de redes sociales lograron reconstruir el movimiento digital.
Las conclusiones de la querella, encabezada por la abogada Fernanda Alaniz, determinaron con certeza que el celular fue manipulado en forma posmórtem.
La hipótesis principal de los investigadores apunta a que Barrelier utilizó el celular para entorpecer el accionar judicial, ganar tiempo y borrar cualquier rastro de la sangrienta escena. Se sospecha que el sospechoso eliminó chats clave de WhatsApp y registros de llamadas de la adolescente, e incluso no se descarta que haya emitido mensajes fingiendo la identidad de la chica.
Cámaras borradas y la sospecha de complicidad
Durante los allanamientos, la pericia forense descubrió un domo de videovigilancia dentro del dormitorio donde se cometió el femicidio, pero el sistema carecía por completo de la tarjeta de memoria.
Por otro lado, la investigación también puso bajo la lupa el rol de Marianela Palmero, pareja del sospechoso. La fiscalía analiza una serie de mensajes borrados la misma noche del ataque, donde la mujer consultaba de forma expresa por gritos provenientes de la vivienda.
Por estas horas, Claudio Barrelier continúa alojado en el penal de Cruz del Eje a la espera de la resolución judicial. Con los contundentes resultados de los peritajes tecnológicos sobre el celular de Agostina, la querella confía en que el fiscal Garzón ordene la inmediata elevación a juicio de la causa por femicidio agravado.
En pocas palabras
- Femicidio de Agostina Vega: hallazgo tecnológico complica al acusado Claudio Barrelier.
- Manipulación post-mortem: se determinó que el celular de la víctima fue utilizado tras el crimen.
- Pruebas digitales: se sospecha que se borraron chats y llamadas para entorpecer la investigación.