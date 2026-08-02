Femicidio de Agostina Vega: el descubrimiento tecnológico que revela lo peor de Claudio Barrelier

Las conclusiones de la querella, encabezada por la abogada Fernanda Alaniz, determinaron con certeza que el celular fue manipulado en forma posmórtem.

Barrelier usó el celular de Agostina una vez cometido el femicidio. lanacion.com.ar

La hipótesis principal de los investigadores apunta a que Barrelier utilizó el celular para entorpecer el accionar judicial, ganar tiempo y borrar cualquier rastro de la sangrienta escena. Se sospecha que el sospechoso eliminó chats clave de WhatsApp y registros de llamadas de la adolescente, e incluso no se descarta que haya emitido mensajes fingiendo la identidad de la chica.

Cámaras borradas y la sospecha de complicidad

Durante los allanamientos, la pericia forense descubrió un domo de videovigilancia dentro del dormitorio donde se cometió el femicidio, pero el sistema carecía por completo de la tarjeta de memoria.

Por otro lado, la investigación también puso bajo la lupa el rol de Marianela Palmero, pareja del sospechoso. La fiscalía analiza una serie de mensajes borrados la misma noche del ataque, donde la mujer consultaba de forma expresa por gritos provenientes de la vivienda.

Por estas horas, Claudio Barrelier continúa alojado en el penal de Cruz del Eje a la espera de la resolución judicial. Con los contundentes resultados de los peritajes tecnológicos sobre el celular de Agostina, la querella confía en que el fiscal Garzón ordene la inmediata elevación a juicio de la causa por femicidio agravado.