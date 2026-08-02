Empleadas domésticas: cuánto cobran en agosto 2026

Escala salarial vigente de agosto 2026 categoría por categoría

Actualmente, tras la última suba, los sueldos quedan establecidos de la siguiente manera. Vale aclarar que la categoría de tareas generales es la que tiene registrada a la mayor cantidad de trabajadores del régimen porque incluye labores de mantenimiento del hogar, limpieza de ropa y cocina:

Quinta categoría (Tareas Generales):

Con retiro: $3.733,72 la hora - $458.053,22 el mes.

Sin retiro: $3.996,45 la hora - $505.302,76 el mes.

Cuarta categoría (Cuidado de Personas):

Con retiro: $3.996,45 la hora - $505.302,76 el mes.

Sin retiro: $4.435,86 la hora - $558.972,92 el mes.

Tercera categoría (Caseros):

Sin retiro: $3.996,45 la hora - $505.302,76 el mes.

Segunda categoría (Tareas Específicas):

Con retiro: $4.223,25 la hora - $517.006,43 el mes.

Sin retiro: $4.597,18 la hora - $571.426,17 el mes.

Primera categoría (Supervisores):

Con retiro: $4.438,77 la hora - $553.725,91 el mes.

Sin retiro: $4.829,13 la hora - $612.673,11 el mes.

En los casos en que se desempeñen funciones comprendidas en más de una categoría, la normativa dispone que corresponderá abonar la remuneración correspondiente a la categoría mejor salariada.

Adicionales por antigüedad y zona desfavorable

Más allá de los básicos de la escala, al momento de realizar la liquidación se deben adicionar los conceptos complementarios que correspondan. Uno de ellos es la antigüedad, que contempla un recargo del 1% por cada año trabajado de manera continuada, calculado directamente sobre los valores mínimos fijados para cada función, computable desde el 1° de septiembre de 2020.

Asimismo, permanece plenamente operativo el beneficio diferencial por zona desfavorable. Este contempla un pago extra del 31% sobre los sueldos básicos para aquellas personas que desarrollen sus actividades en las provincias de la Patagonia o en el partido bonaerense de Carmen de Patagones.

A la espera de una nueva reunión entre los representantes de los trabajadores, los empleadores y las autoridades gubernamentales dentro de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, esta estructura tarifaria se consolida como el piso de referencia legal para el pago de los servicios durante el período actual.