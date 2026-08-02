Tras finalizar la aplicación de los tramos acordados en la última negociación paritaria, el sector de empleadas domésticas se encuentra atento a la liquidación de sus haberes en agosto y a la próxima reapertura de las discusiones salariales.
Empleadas domésticas: cuánto cobran en agosto 2026
Conocé la escala salarial vigente por hora y por mes para cada categoría tras el último ajuste. Todos los montos de la liquidación
A partir de este mes, la grilla salarial vigente mantiene las cifras fijadas en la última actualización, por lo que los empleadores deben utilizar como parámetro los mismos montos para abonar las jornadas de trabajo. Este escenario abarca tanto a quienes liquidan de manera mensual como a quienes efectúan los pagos por hora.
Dicho ajuste correspondió al tramo final del acuerdo pautado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), en el marco de la normativa contemplada por la Ley N.º 26.844. En relación al último aumento aplicado en el mes de julio, el mismo había sido del 1,4%, completando así el esquema previsto para el período.
Escala salarial vigente de agosto 2026 categoría por categoría
Actualmente, tras la última suba, los sueldos quedan establecidos de la siguiente manera. Vale aclarar que la categoría de tareas generales es la que tiene registrada a la mayor cantidad de trabajadores del régimen porque incluye labores de mantenimiento del hogar, limpieza de ropa y cocina:
Quinta categoría (Tareas Generales):
- Con retiro: $3.733,72 la hora - $458.053,22 el mes.
- Sin retiro: $3.996,45 la hora - $505.302,76 el mes.
Cuarta categoría (Cuidado de Personas):
- Con retiro: $3.996,45 la hora - $505.302,76 el mes.
- Sin retiro: $4.435,86 la hora - $558.972,92 el mes.
Tercera categoría (Caseros):
- Sin retiro: $3.996,45 la hora - $505.302,76 el mes.
Segunda categoría (Tareas Específicas):
- Con retiro: $4.223,25 la hora - $517.006,43 el mes.
- Sin retiro: $4.597,18 la hora - $571.426,17 el mes.
Primera categoría (Supervisores):
- Con retiro: $4.438,77 la hora - $553.725,91 el mes.
- Sin retiro: $4.829,13 la hora - $612.673,11 el mes.
En los casos en que se desempeñen funciones comprendidas en más de una categoría, la normativa dispone que corresponderá abonar la remuneración correspondiente a la categoría mejor salariada.
Adicionales por antigüedad y zona desfavorable
Más allá de los básicos de la escala, al momento de realizar la liquidación se deben adicionar los conceptos complementarios que correspondan. Uno de ellos es la antigüedad, que contempla un recargo del 1% por cada año trabajado de manera continuada, calculado directamente sobre los valores mínimos fijados para cada función, computable desde el 1° de septiembre de 2020.
Asimismo, permanece plenamente operativo el beneficio diferencial por zona desfavorable. Este contempla un pago extra del 31% sobre los sueldos básicos para aquellas personas que desarrollen sus actividades en las provincias de la Patagonia o en el partido bonaerense de Carmen de Patagones.
A la espera de una nueva reunión entre los representantes de los trabajadores, los empleadores y las autoridades gubernamentales dentro de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, esta estructura tarifaria se consolida como el piso de referencia legal para el pago de los servicios durante el período actual.
En pocas palabras
- Sueldos actualizados: Se detallan las escalas salariales por hora y mes para empleadas domésticas en agosto 2026.
- Adicionales: Se aplican porcentajes por antigüedad (1% anual) y por zona desfavorable (31% en Patagonia y Carmen de Patagones).
- Próxima negociación: El sector espera la reapertura de discusiones salariales tras la aplicación de los últimos tramos acordados.