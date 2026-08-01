Tragedia en San Carlos: cayó un árbol sobre la Ruta 143 y dejó dos muertos y un herido

En una ampliación del parte se señaló que la camioneta en la que se movilizaban las víctimas iba por la ruta cuando se desplomó el ejemplar.

La zona registraba en ese momento fuertes ráfagas de viento, lo que generó preocupación entre los equipos de emergencia por el riesgo de que cayera otro ejemplar de gran tamaño cercano al lugar. Por precaución, se dispuso un operativo de seguridad con cortes de tránsito sobre la Ruta Nacional 143 y en su cruce con la Ruta Nacional 40, mientras se desarrollaban las tareas de rescate.

En el operativo trabajaron de manera conjunta efectivos de la Policía de Mendoza, dotaciones de Bomberos, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y de Defensa Civil, abocados a liberar a la persona atrapada, brindar asistencia a las víctimas y remover el árbol caído para poder restablecer la circulación.