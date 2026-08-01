Tragedia en San Carlos: cayó un árbol sobre la Ruta 143 y dejó dos muertos y un herido

La caída de un árbol de grandes dimensiones sobre dos vehículos en San Carlos provocó la muerte de dos personas y dejó a una herida.
Según informó la Comisaría 18° de San Carlos, el episodio se conoció pasadas las 16.35, cuando un llamado al 911 alertó sobre la caída del árbol sobre un auto. Minutos más tarde, nuevas comunicaciones a la línea de emergencias dieron cuenta de que había personas atrapadas y con heridas producto del impacto.
Cuando el personal policial llegó a la escena, constató que en el hecho estaban involucrados dos vehículos. El saldo fue trágico: dos personas perdieron la vida dentro de uno de los rodados, mientras que una tercera quedó atrapada entre los restos y con lesiones.
En una ampliación del parte se señaló que la camioneta en la que se movilizaban las víctimas iba por la ruta cuando se desplomó el ejemplar.
La zona registraba en ese momento fuertes ráfagas de viento, lo que generó preocupación entre los equipos de emergencia por el riesgo de que cayera otro ejemplar de gran tamaño cercano al lugar. Por precaución, se dispuso un operativo de seguridad con cortes de tránsito sobre la Ruta Nacional 143 y en su cruce con la Ruta Nacional 40, mientras se desarrollaban las tareas de rescate.
En el operativo trabajaron de manera conjunta efectivos de la Policía de Mendoza, dotaciones de Bomberos, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y de Defensa Civil, abocados a liberar a la persona atrapada, brindar asistencia a las víctimas y remover el árbol caído para poder restablecer la circulación.
En pocas palabras
- Tragedia en San Carlos: Dos personas murieron y una resultó herida por la caída de un árbol sobre dos vehículos en la Ruta Nacional 143.
- Condiciones climáticas: Fuertes ráfagas de viento habrían sido la causa del desprendimiento del árbol.
- Operativo de emergencia: Se cortó el tránsito en la zona para facilitar las tareas de rescate y remoción del árbol.