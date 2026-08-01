Devolvieron un asno salvaje al desierto hace 40 años y hoy ayuda a reforestar de forma natural

Para 2005, el grupo original ya se había adaptado por completo al ambiente árido y había perdido cualquier rastro de domesticación. En 2026, el proyecto es considerado un éxito internacional de la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel. La población de esta especie ha florecido y se estima que entre 500 y 600 asnos salvajes viven en libertad en las montañas del desierto Néguev.

¿Por qué estos animales son vitales para el desierto?

Los científicos descubrieron que, al caminar y excavar la tierra compactada en busca de agua, estos animales crean pequeñas fosas que permiten retener la humedad y favorecen la germinación de nuevas plantas. Además, sus heces actúan como cápsulas naturales de fertilizante cargadas de semillas, ayudando a restaurar la vegetación y a frenar el avance de la desertificación.

Los asnos se alimentan de arbustos resistentes y plantas espinosas propias del desierto. Al defecar, depositan las semillas envueltas en un estiércol rico en nutrientes y humedad. Este abono las protege del calor extremo y de los insectos que las consumen, aumentando las probabilidades de que germinen cuando llegan las escasas lluvias.

Durante los períodos de sequía extrema, estos animales también utilizan sus patas delanteras para excavar pozos en los cauces secos de los ríos hasta alcanzar agua subterránea. Estas fosas no solo les permiten beber a ellos, sino que también se convierten en oasis temporales de los que dependen aves, zorros, lagartos y otros mamíferos del desierto para sobrevivir.