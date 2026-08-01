Viento Zonda en Mendoza: 112 intervenciones, entre ellas un herido, árboles caídos y numeros incendios

Ante la advertencia del viento Zonda, la DGE suspendió las clases en todos los turnos y niveles educativos de la provincia. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Ante la advertencia del viento Zonda, la DGE suspendió las clases en todos los turnos y niveles educativos de la provincia.

Alerta de último momento: ingreso de viento Sur en toda la provincia

Tras las ráfagas y el ascenso térmico registrado durante la tarde que alcanzó los 25 grados, la Dirección Provincial de Defensa Civil emitió una actualización meteorológica en la que ratificó el ingreso de viento Sur en todo el territorio provincial.

De acuerdo con el reporte oficial emitido a las 19, la circulación de aire fresco del sector sur se extenderá a lo largo de horas de la noche de este viernes y durante la madrugada del sábado 1 de agosto, marcando un quiebre en las condiciones del tiempo y provocando un paulatino descenso de la temperatura.

Para este sábado se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 21 grados, de acuerdo al pronóstico del tiempo.

Guaymallén concentró más de la mitad de los auxilios asistidos

Respecto de las novedades provocadas por el Zonda, Guaymallén encabezó la nómina con 33 asistencias coordinadas:

Árbol caído: 10

Rama caída: 2

Poste caído: 9

Persona lesionada: 1

Incendios de campo: 12

Por su parte, Las Heras sumó 12 intervenciones, con 6 incendios de campo, 5 árboles caídos y 1 poste derribado.

En el resto del Gran Mendoza, los incidentes con el arbolado se mantuvieron en valores bajos:

Capital: 1 árbol caído.

Luján de Cuyo: 1 poste caído y 3 incendios de campo.

Lavalle: 2 postes caídos en la vía pública y 8 incendios de campo.

Maipú: 3 incendios de campo.

3 incendios de campo. Godoy Cruz: 1 incendio de campo. El paso del viento Zonda en el Gran Mendoza no fue tan fuerte como se había pronosticado. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El reporte en el Valle de Uco y el Sur

En la región del Valle de Uco, los llamados para asistencia se repartieron de la siguiente manera:

Tunuyán: 13 árboles caídos, 4 postes derribados y 8 incendios de campo.

San Carlos: 5 árboles caídos.

Tupungato: 4 árboles caídos, 1 poste derribado y 4 incendios de campo.

En tanto, en el Sur mendocino, la Comuna de Malargüe notificó la caída de una rama de consideración.

Desde Defensa Civil informaron que se mantiene el monitoreo constante sobre las rutas y sectores urbanos en coordinación con los municipios y las cuadrillas de los servicios públicos.