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Clima en Mendoza

Pronóstico del tiempo: alerta por Zonda, viento y nevadas este fin de semana en cordillera

Mientras en la alta montaña y Malargüe habrá Zonda, viento sur y finalmente nevadas, en el llano predomina la tranquilidad y descenso de la temperatura

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Este fin de semana vuelven las fuertes nevadas a la alta montaña. Foto: gentileza Osvaldo Valle.

Este fin de semana vuelven las fuertes nevadas a la alta montaña. Foto: gentileza Osvaldo Valle.

Este fin de semana el pronóstico del tiempo en Mendoza presenta dos escenarios bien diferenciados. Mientras el Gran Mendoza y el resto del llano transitarán jornadas sin grandes cambios, en la cordillera se combinan alertas meteorológicas del SMN por viento Zonda, luego vientos del sur y nevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas para diferentes sectores cordilleranos entre este sábado y el lunes. Se trata de una nueva seguidilla de fenómenos que afectará la alta montaña, una región que desde el 14 de julio atraviesa sucesivos temporales que complican las condiciones climáticas y la circulación.

De hecho el paso a Chile ya cumplió 18 días cerrado con más de 1.800 camiones varados en distintos puntos de la provincia a la espera de la reapertura del cruce internacional. Este sábado solo se puede circular con portación obligatoria de cadenas hasta Puente del Inca por la Ruta 7.

Los mapas de alertas del SMN indican: alerta amarilla para este sábado por viento zonda y nevadas en cordillera, mientras que para el domingo se combinan alerta amarilla por vientos fuertes del sur, y naranja por nevadas y el lunes, las alertas son por nieve en alta montaña.

Los mapas de alertas del SMN indican: alerta amarilla para este sábado por viento zonda y nevadas en cordillera, mientras que para el domingo se combinan alerta amarilla por vientos fuertes del sur, y naranja por nevadas y el lunes, las alertas son por nieve en alta montaña.

Un sábado tranquilo en el llano y con Zonda en la montaña

De acuerdo con Contingencias Climáticas de Mendoza, este sábado el Gran Mendoza tendrá cielo parcialmente nublado, descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur.

La temperatura oscilará entre los 10°C de mínima y los 18°C de máxima. En la cordillera se esperan nevadas moderadas.

En el Gran Mendoza, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional no indica alertas por Zonda y habrá moderado descenso de temperatura.

En el Gran Mendoza, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional no indica alertas por Zonda y habrá moderado descenso de temperatura.

Sin embargo, el panorama cambia por completo en la alta montaña. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por viento Zonda para toda la cordillera mendocina y también para Malargüe. El fenómeno podría provocar ráfagas intensas, reducción de la visibilidad por polvo en suspensión y un aumento brusco de la temperatura en las zonas alcanzadas.

Para el domingo, el Gran Mendoza continuará sin alertas. Se espera una jornada parcialmente nublada, con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste y una máxima de 20°C, mientras que la mínima será de 8°C.

El domingo y el lunes, vuelven las nevadas fuertes a la cordillera

Si bien este s&aacute;bado 1 de agosto se puede transitar hasta Puente del Inca con portaci&oacute;n obligatoria de cadenas, desde el domingo vuelven las intensas nevadas.&nbsp;

Si bien este sábado 1 de agosto se puede transitar hasta Puente del Inca con portación obligatoria de cadenas, desde el domingo vuelven las intensas nevadas.

Las condiciones más adversas se concentrarán nuevamente en la cordillera. Para el domingo, el ingreso de un frente del sur hará coincidir distintos fenómenos meteorológicos. Habrá alerta naranja por nevadas en sectores de la cordillera de San Rafael, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y Luján de Cuyo, donde se prevén acumulaciones importantes de nieve.

Además, esos mismos sectores cordilleranos estarán bajo alerta amarilla por vientos fuertes. En Malargüe continuará vigente la alerta amarilla por viento Zonda durante el sábado y el domingo.

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Así se ve la nieve en Puente del Inca este sábado 1 de agosto.

El lunes persistirán las nevadas en toda la cordillera y el Servicio Meteorológico Nacional extendió una alerta amarilla por ese fenómeno para Malargüe. En tanto, el Gran Mendoza permanecerá sin alertas: el pronóstico anticipa una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste, una mínima de 9°C y una máxima de 16°C.

En pocas palabras

  • Pronóstico diferenciado: se esperan alertas por Zonda, viento y nevadas en alta montaña y Malargüe.
  • Llano tranquilo: el Gran Mendoza tendrá descenso de temperatura y sin alertas meteorológicas.
  • Temporada de temporales: la alta montaña enfrenta sucesivos fenómenos que complican las condiciones climáticas y la circulación.
Resumen generado por Thinkindot AI

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