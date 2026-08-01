Pronóstico del tiempo: alerta por Zonda, viento y nevadas este fin de semana en cordillera

Los mapas de alertas del SMN indican: alerta amarilla para este sábado por viento zonda y nevadas en cordillera, mientras que para el domingo se combinan alerta amarilla por vientos fuertes del sur, y naranja por nevadas y el lunes, las alertas son por nieve en alta montaña. Captura de pantalla SMN

Un sábado tranquilo en el llano y con Zonda en la montaña

De acuerdo con Contingencias Climáticas de Mendoza, este sábado el Gran Mendoza tendrá cielo parcialmente nublado, descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur.

La temperatura oscilará entre los 10°C de mínima y los 18°C de máxima. En la cordillera se esperan nevadas moderadas.

En el Gran Mendoza, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional no indica alertas por Zonda y habrá moderado descenso de temperatura. Foto: Gentileza Celia Duek

Sin embargo, el panorama cambia por completo en la alta montaña. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por viento Zonda para toda la cordillera mendocina y también para Malargüe. El fenómeno podría provocar ráfagas intensas, reducción de la visibilidad por polvo en suspensión y un aumento brusco de la temperatura en las zonas alcanzadas.

Para el domingo, el Gran Mendoza continuará sin alertas. Se espera una jornada parcialmente nublada, con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste y una máxima de 20°C, mientras que la mínima será de 8°C.

El domingo y el lunes, vuelven las nevadas fuertes a la cordillera

Si bien este sábado 1 de agosto se puede transitar hasta Puente del Inca con portación obligatoria de cadenas, desde el domingo vuelven las intensas nevadas. Foto: Gentileza Osvaldo Valle

Las condiciones más adversas se concentrarán nuevamente en la cordillera. Para el domingo, el ingreso de un frente del sur hará coincidir distintos fenómenos meteorológicos. Habrá alerta naranja por nevadas en sectores de la cordillera de San Rafael, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y Luján de Cuyo, donde se prevén acumulaciones importantes de nieve.

Además, esos mismos sectores cordilleranos estarán bajo alerta amarilla por vientos fuertes. En Malargüe continuará vigente la alerta amarilla por viento Zonda durante el sábado y el domingo.

Así se ve la nieve en Puente del Inca este sábado 1 de agosto. Gentileza Osvaldo Valle

El lunes persistirán las nevadas en toda la cordillera y el Servicio Meteorológico Nacional extendió una alerta amarilla por ese fenómeno para Malargüe. En tanto, el Gran Mendoza permanecerá sin alertas: el pronóstico anticipa una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste, una mínima de 9°C y una máxima de 16°C.