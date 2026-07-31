A qué hora se esperan las ráfagas más fuertes del viento Zonda en Mendoza

La temperatura máxima llegará a los 24 grados aproximadamente y se espera el ingreso de viento Sur por la tarde noche.

Además, como dato interesante del pronóstico del tiempo, indicó que el domingo por la tarde podría haber presencia de lluvias aisladas en distintos puntos de Mendoza, sobre todo en la zona Oeste.

Viento Zonda: suspensión de las clases en la mañana en el Gran Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases en el turno mañana por las alertas emitidas por viento Zonda. Esta medida alcanza a todas las modalidades y niveles para el turno mañana de los colegios de algunos sectores de Mendoza. Durante la mañana se conocerá qué pasará para el turno tarde y noche.

Viento Zonda en Mendoza: qué pasa con las clases en la tarde y noche

A medida de precaución, la Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases para el Gran Mendoza este viernes por la mañana, por lo que está evaluando si hace lo mismo con los turnos tarde y noche.

Se espera que alrededor de las 11, la DGE emita un nuevo comunicado sobre si se suspenden o no las clases en los turnos tarde, vespertino y noche, en todas las modalidades del Gran Mendoza y demás departamentos de la provincia.