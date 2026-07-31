El pronóstico del tiempo en Mendoza para este viernes anticipa una marcada presencia de viento Zonda en la mayoría de los departamentos, por lo que recomiendan extremar medidas de seguridad, sobre todo para cuando las ráfagas sean más intensas y puedan provocar daños.
A qué hora se esperan las ráfagas más fuertes del viento Zonda en Mendoza
Ya se sabe a qué hora se hará sentir con mayor intensidad la presencia de viento Zonda en el Gran Mendoza
Si bien ya se siente en algunos puntos de Mendoza la presencia de viento Zonda, dieron a conocer el rango horario en que las ráfagas serán más fuertes.
Viento Zonda en Mendoza: a qué hora se esperan las ráfagas más fuertes
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo sostuvo este viernes en radio Nihuil, que el viento Zonda soplará con mayor intensidad este viernes, entre las 15 y 18 horas en el Gran Mendoza.
La temperatura máxima llegará a los 24 grados aproximadamente y se espera el ingreso de viento Sur por la tarde noche.
Además, como dato interesante del pronóstico del tiempo, indicó que el domingo por la tarde podría haber presencia de lluvias aisladas en distintos puntos de Mendoza, sobre todo en la zona Oeste.
Viento Zonda: suspensión de las clases en la mañana en el Gran Mendoza
La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases en el turno mañana por las alertas emitidas por viento Zonda. Esta medida alcanza a todas las modalidades y niveles para el turno mañana de los colegios de algunos sectores de Mendoza. Durante la mañana se conocerá qué pasará para el turno tarde y noche.
Viento Zonda en Mendoza: qué pasa con las clases en la tarde y noche
A medida de precaución, la Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases para el Gran Mendoza este viernes por la mañana, por lo que está evaluando si hace lo mismo con los turnos tarde y noche.
Se espera que alrededor de las 11, la DGE emita un nuevo comunicado sobre si se suspenden o no las clases en los turnos tarde, vespertino y noche, en todas las modalidades del Gran Mendoza y demás departamentos de la provincia.
En pocas palabras
- Viento Zonda: Se esperan ráfagas intensas en Mendoza entre las 15 y 18 horas.
- Clases suspendidas: La DGE decidió suspender las clases por la mañana en el Gran Mendoza debido al alerta.
- Pronóstico extendido: Existe la posibilidad de lluvias aisladas para el domingo por la tarde en el oeste provincial.