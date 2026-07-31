Luego de la suspensión de clases por parte de la Dirección General de Escuelas (DGE) en el turno mañana y en todas las modalidades del Gran Mendoza, Valle de Uco y Sur provincial, muchos quieren saber qué pasará con el dictado de clases en los turnos tarde y noche por el viento Zonda.
Qué se sabe de las clases por el viento Zonda en los turnos tarde y noche en el Gran Mendoza
La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales por el viento Zonda en el turno mañana en Mendoza, en la mayoría de los departamentos
Las zonas afectadas que derivaron a la suspensión de clases por el viento Zonda, fenómeno que resalta en el pronóstico del tiempo este viernes, son:
- Gran Mendoza
- Lavalle
- Tunuyán
- Tupungato
- San Carlos
- San Rafael
- Malargüe
La Dirección General de Escuela dispuso que en las escuelas de la zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz) y General Alvear, el servicio educativo se brinda con total normalidad durante la mañana.
Viento Zonda en Mendoza: qué pasa con las clases en la tarde y noche
A medida de precaución, la Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases para el Gran Mendoza este viernes por la mañana, por lo que está evaluando si hace lo mismo con los turnos tarde y noche.
Se espera que alrededor de las 11, la DGE emita un nuevo comunicado sobre si se suspenden o no las clases en los turnos tarde, vespertino y noche, en todas las modalidades del Gran Mendoza y demás departamentos de la provincia.
Cuáles son los departamentos más afectados por el viento Zonda
Según Defensa Civil, los departamentos que se verían más afectados por el viento Zonda serán varios, y por ello se decidió suspender las clases de manera preventiva durante el turno mañana. La lista completa es la siguiente:
- Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo)
- Valle de Uco (Tunuypan, Tupungato y San Carlos)
- Lavalle
- Malargüe
- San Rafael
Viento Zonda en Mendoza: a qué hora bajará
De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que el viento Zonda se haga presente en el Gran Mendoza alrededor de las 12 del mediodía y alcanzaría su mayor intensidad alrededor de las 16.
También se espera el ingreso de viento Sur en toda la zona Sur de Mendoza, a partir de las 16, ráfagas que llegarán a las zonas Norte y Este luego de las 18.
En pocas palabras
- Clases suspendidas: La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales en el turno mañana en Mendoza por el viento zonda.
- Afectación: La medida rige para el Gran Mendoza, Valle de Uco y Sur provincial, mientras la Zona Este y General Alvear funcionan normalmente.
- Decisión pendiente: La DGE evalúa la suspensión de clases para los turnos tarde y noche en Gran Mendoza y emitirá un comunicado al respecto.