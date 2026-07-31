Qué se sabe de las clases por el viento Zonda en los turnos tarde y noche en el Gran Mendoza

Viento Zonda en Mendoza: qué pasa con las clases en la tarde y noche

A medida de precaución, la Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases para el Gran Mendoza este viernes por la mañana, por lo que está evaluando si hace lo mismo con los turnos tarde y noche.

Se espera que alrededor de las 11, la DGE emita un nuevo comunicado sobre si se suspenden o no las clases en los turnos tarde, vespertino y noche, en todas las modalidades del Gran Mendoza y demás departamentos de la provincia.

Cuáles son los departamentos más afectados por el viento Zonda

Según Defensa Civil, los departamentos que se verían más afectados por el viento Zonda serán varios, y por ello se decidió suspender las clases de manera preventiva durante el turno mañana. La lista completa es la siguiente:

Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo)

Valle de Uco (Tunuypan, Tupungato y San Carlos)

Lavalle

Malargüe

San Rafael

Viento Zonda en Mendoza: a qué hora bajará

De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que el viento Zonda se haga presente en el Gran Mendoza alrededor de las 12 del mediodía y alcanzaría su mayor intensidad alrededor de las 16.

También se espera el ingreso de viento Sur en toda la zona Sur de Mendoza, a partir de las 16, ráfagas que llegarán a las zonas Norte y Este luego de las 18.