Deliciosa escapada en invierno: el pueblo termal que celebra la Fiesta del pastelito y el chocolate caliente

A tan solo 273 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pintoresco pueblo de Tapalqué se prepara para recibir a miles de visitantes con una propuesta irresistible. El sábado 1 y domingo 2 de agosto, la Plaza Principal del distrito será el escenario de una nueva edición de la Fiesta del Pastelito y Chocolate Caliente, un evento pensado para disfrutar en familia que combina sabores patrios con el encanto del turismo de bienestar.
La festividad está organizada por Expo Arte & Sabores en conjunto con la Municipalidad de Tapalqué. Con entrada libre y gratuita, ambas jornadas comenzarán a partir de las 12 horas y contarán con stands gastronómicos repletos de pastelitos artesanales, chocolate bien caliente, feria de artesanos, emprendedores locales y diversos espectáculos culturales en vivo. Además, los reposteros podrán competir en un concurso que premiará a la mejor elaboración de la fiesta.
Fiesta del Pastelito, turismo gastronómico y las Termas del pueblo Tapalqué
Más allá de la tentadora oferta gastronómica para mantener vivas las costumbres argentinas, quienes realicen la escapada tendrán la oportunidad de conocer el complejo de Termas de Tapalqué. Inaugurado en 2023, este moderno predio de 17 hectáreas es uno de los más destacados de la provincia de Buenos Aires y cuenta con ocho piscinas, cuatro destinadas a adultos y cuatro para niños. Además, hidromasajes, cuellos de cisne, spa, sectores para el relax y propuestas gastronómicas.
Las aguas del complejo son ricas en calcio, magnesio y sodio, propiedades minerales ideales para mejorar la circulación sanguínea, aliviar el estrés y aportar al bienestar general.
El parque termal funciona de jueves a domingos y feriados, en el horario de 10:00 a 18:00. Las tarifas vigentes hasta el 30 de septiembre establecen:
- Entrada general es de $24.000.
- Jubilados, pensionados y niños de 3 a 12 años el costo es de $18.000.
- Los residentes locales abonan $12.000.
- Los menores de 3 años y las personas con discapacidad ingresan gratis.
Un plan perfecto que combina descanso y tradición para combatir el frío.
En pocas palabras
- Fiesta de Tapalqué: el pueblo celebra la Fiesta del Pastelito y Chocolate Caliente con entrada libre y gratuita los días 1 y 2 de agosto.
- Turismo Termal: el complejo Termas de Tapalqué ofrece ocho piscinas, spa y propiedades minerales beneficiosas para la salud.
- Precios y Horarios: las termas funcionan de jueves a domingos y feriados de 10 a 18, con tarifas diferenciadas por tipo de visitante.