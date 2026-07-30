Deliciosa escapada en invierno: el pueblo termal que celebra la Fiesta del pastelito y el chocolate caliente

La festividad está organizada por Expo Arte & Sabores en conjunto con la Municipalidad de Tapalqué. Con entrada libre y gratuita, ambas jornadas comenzarán a partir de las 12 horas y contarán con stands gastronómicos repletos de pastelitos artesanales, chocolate bien caliente, feria de artesanos, emprendedores locales y diversos espectáculos culturales en vivo. Además, los reposteros podrán competir en un concurso que premiará a la mejor elaboración de la fiesta.

Pastelitos dulces, bien argentinos. Foto ilustrativa.

Fiesta del Pastelito, turismo gastronómico y las Termas del pueblo Tapalqué

Más allá de la tentadora oferta gastronómica para mantener vivas las costumbres argentinas, quienes realicen la escapada tendrán la oportunidad de conocer el complejo de Termas de Tapalqué. Inaugurado en 2023, este moderno predio de 17 hectáreas es uno de los más destacados de la provincia de Buenos Aires y cuenta con ocho piscinas, cuatro destinadas a adultos y cuatro para niños. Además, hidromasajes, cuellos de cisne, spa, sectores para el relax y propuestas gastronómicas.