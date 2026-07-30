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Cuál es el nombre de origen egipcio que se volvió tendencia en Argentina

Breve, unisex y con un profundo significado, Anum gana popularidad entre los futuros padres. Conoce su historia y qué representa.

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Nombres de bebé.

Nombres de bebé.

Imagen generada con IA.

La búsqueda de nombres para recién nacidos atraviesa una continua transformación en la que las opciones tradicionales conviven con alternativas exóticas y poco frecuentes. Cada vez más familias se inclinan por opciones cortas, sonoras y con identidades multiculturales que destaquen por su elegancia y originalidad, marcando nuevas tendencias en la elección de nombres en el país.

Es muy importante elegir el nombre para un bebé.

Es muy importante elegir el nombre para un bebé.

Anum: el nombre unisex que es tendencia en Argentina

Desde la reforma del Código Civil en 2015, la flexibilización en las leyes del Registro Civil permitió que los padres en Argentina elijan nombres sin las restricciones de las listas cerradas de antaño.

En este contexto, Anum emergió como una opción exótica, corta y elegante que gana terreno en las búsquedas y preferencias para recién nacidos, utilizándose de forma unisex.

Los padres tienen una gran responsabilidad al elegir nombres.

Los padres tienen una gran responsabilidad al elegir nombres.

Aunque recientemente se viralizó en medios locales bajo la etiqueta de "nombre de origen egipcio moderno" -asociado a la creación, la fortaleza, la vida y la bendición-, la lingüística y la historia le atribuyen tres orígenes principales:

Árabe-Islámico: vinculado a la raíz de las bendiciones, significa “bendición de Dios”, “regalo divino”, “beneficio”, “paz”, “salud” o “felicidad”. En el mundo islámico y en el sur de Asia (como Pakistán e India) se usa predominantemente como nombre femenino, aunque en algunas regiones árabes puede ser unisex.

Egipcio (contemporáneo): en el Egipto actual, de cultura árabe e islámica, se utiliza mayoritariamente como nombre femenino con el significado árabe de “bendición” o “regalo de Dios”, e incluso en tradiciones locales se traduce popularmente como “el quinto hijo”.

Mesopotámico-Mitológico: históricamente, Anum (o Anu) deriva del sumerio An (“Cielo”) y refiere a una de las deidades más antiguas de la humanidad: el dios soberano del panteón sumerio-acadio y babilónico. Significa “El Celestial” o “Dios del Cielo” y representa la autoridad suprema, el orden y la creación, entendiéndose en este contexto como un nombre masculino o de fuerza divina.

En pocas palabras

  • Anum: Nombre corto y unisex que gana popularidad en Argentina.
  • Orígenes: Posee raíces árabe-islámicas, egipcias y mesopotámicas con significados diversos.
  • Tendencia: La flexibilización de leyes permite la elección de nombres originales y multiculturales.
Resumen generado por Thinkindot AI

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