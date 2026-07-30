Cuál es el nombre de origen egipcio que se volvió tendencia en Argentina

Los padres tienen una gran responsabilidad al elegir nombres.

Aunque recientemente se viralizó en medios locales bajo la etiqueta de "nombre de origen egipcio moderno" -asociado a la creación, la fortaleza, la vida y la bendición-, la lingüística y la historia le atribuyen tres orígenes principales:

Árabe-Islámico: vinculado a la raíz de las bendiciones, significa “bendición de Dios”, “regalo divino”, “beneficio”, “paz”, “salud” o “felicidad”. En el mundo islámico y en el sur de Asia (como Pakistán e India) se usa predominantemente como nombre femenino, aunque en algunas regiones árabes puede ser unisex.

Egipcio (contemporáneo): en el Egipto actual, de cultura árabe e islámica, se utiliza mayoritariamente como nombre femenino con el significado árabe de “bendición” o “regalo de Dios”, e incluso en tradiciones locales se traduce popularmente como “el quinto hijo”.

Mesopotámico-Mitológico: históricamente, Anum (o Anu) deriva del sumerio An (“Cielo”) y refiere a una de las deidades más antiguas de la humanidad: el dios soberano del panteón sumerio-acadio y babilónico. Significa “El Celestial” o “Dios del Cielo” y representa la autoridad suprema, el orden y la creación, entendiéndose en este contexto como un nombre masculino o de fuerza divina.