Julián está a la cabeza de los nombres elegidos en Mendoza para los recién nacidos

Álvarez. Julián es el nombre más elegido para los recién nacidos mendocinos.

Mendoza y los nombres del Mundial

Entrevistado por Matías Pascualetti en radio Nihuil, el director del Registro Civil de Mendoza, Agustín Píscopo, reveló cuál es la tendencia en la provincia. Y si bien dijo que por ahora los inscriptos con nombres de los jugadores argentinos son sólo 10% de los nacimientos registrados desde junio, anticipó que el porcentaje se incrementará en estos días y será mayor aún durante agosto.

"Es lo que pasa siempre -explicó el funcionario- cuando hay algún evento importante o un hecho trascendente".

Sucede también cuando algún ídolo deportivo o artístico trasciende o fallece. Pasó también -ahora no tanto- con líderes políticos.

"Se vislumbra la fiebre mundialista", dijo Piscopo.

Detalló el director que "de 1.095 nacimientos desde junio a la fecha, 97 tienen nombres de los jugadores de la Scaloneta".

A la cabeza están los Julián (16 niños han sido llamados así) seguidos de los 14 Thiago (Almada), 12 Lionel (Messi), 9 Lautaro (Martínez), 7 Emiliano (Dibu Martínez) y 7 Lisandro (Licha Martínez).

Curiosamente para Píscopo, 2 nenas fueron inscriptas con el nombre Leonela, que bien puede responder a Messi o Scaloni. "No son nombres habituales para niñas", dijo el funcionario.