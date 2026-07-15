El fenómeno popular que es el Mundial de fútbol tiene muchas expresiones y una de ellas es la elección de nombres para los recién nacidos. Y ahora no sólo para los varones. También a las nenas las inscriben con nombres relacionados, obviamente adaptados al género femenino.
Julián está a la cabeza de los nombres elegidos en Mendoza para los recién nacidos
En medio del Mundial de fútbol, en los últimos días casi 100 recién nacidos en Mendoza tienen nombres de los jugadores de la Selección
Así, en Mendoza, casi 100 de los bebés que nacieron desde junio hasta la fecha fueron nombrados con base en los jugadores de la Selección argentina, que este miércoles se medirá con Inglaterra en un esperado partido de semifinales.
Y el más elegido es Julián, por el delantero Julián Álvarez. Son 16 los niños que fueron anotados con ese nombre que sorpresivamente super a los Lionel (Messi) que son 12 en el periodo mencionado. Lógicamente esto puede variar y el número de bebés mundialistas irá en aumento y más si Argentina es campeón.
Mendoza y los nombres del Mundial
Entrevistado por Matías Pascualetti en radio Nihuil, el director del Registro Civil de Mendoza, Agustín Píscopo, reveló cuál es la tendencia en la provincia. Y si bien dijo que por ahora los inscriptos con nombres de los jugadores argentinos son sólo 10% de los nacimientos registrados desde junio, anticipó que el porcentaje se incrementará en estos días y será mayor aún durante agosto.
"Es lo que pasa siempre -explicó el funcionario- cuando hay algún evento importante o un hecho trascendente".
Sucede también cuando algún ídolo deportivo o artístico trasciende o fallece. Pasó también -ahora no tanto- con líderes políticos.
"Se vislumbra la fiebre mundialista", dijo Piscopo.
Detalló el director que "de 1.095 nacimientos desde junio a la fecha, 97 tienen nombres de los jugadores de la Scaloneta".
A la cabeza están los Julián (16 niños han sido llamados así) seguidos de los 14 Thiago (Almada), 12 Lionel (Messi), 9 Lautaro (Martínez), 7 Emiliano (Dibu Martínez) y 7 Lisandro (Licha Martínez).
Curiosamente para Píscopo, 2 nenas fueron inscriptas con el nombre Leonela, que bien puede responder a Messi o Scaloni. "No son nombres habituales para niñas", dijo el funcionario.
En pocas palabras
- Nombres mundialistas: Casi 100 recién nacidos en Mendoza llevan nombres de jugadores de la Selección Argentina.
- Julián, el más elegido: El delantero Julián Álvarez lidera la tendencia con 16 inscriptos, superando a Lionel Messi (12).
- Tendencia creciente: Se espera que la fiebre mundialista incremente el número de nombres inspirados en la Scaloneta.