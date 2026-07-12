La novia de Julián Álvarez publicó un bonito mensaje tras el pase de la Selección argentina a semis

Julián Álvarez, que no venía anotando en el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, marcó el gol decisivo para que la Albiceleste se instalara entre los cuatro mejores del torneo y mantuviera intacto el sueño de defender el título obtenido en Qatar 2022. Después Lautaro Martínez puso el 3-1.

La Selección argentina ya piensa en el próximo desafío, el esperado choque frente a Inglaterra de las semifinales, que se disputará el miércoles en Atlanta y definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026.

Ya el elenco nacional y sus seguidores palpitan el duelo, donde estarán en juego otras cosas, como la rivalidad entre ambas selecciones y el recuerdo de Diego Maradona, que con dos goles -uno fue el mejor de la historia- eliminó a los ingleses en México '86.

Lo que viene para la Selección argentina en el Mundial 2026

Tras eliminar a Suiza, la Selección argentina se medirá con Inglaterra por una de las semifinales de la Copa del Mundo. El partido se jugará el próximo miércoles a las 16 de Argentina.