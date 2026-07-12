La novia de Julián Álvarez publicó un bonito mensaje tras el pase de la Selección argentina a semis

Emlia Ferrero publicó en las redes sociales un linddo mensaje para su novio, Julián Álvarez tras el gran triunfo de la Selección argentina sobre Suiza òor 3 a 1, que le permitió a la Albiceleste pasar a las semifinales del Mundial 2026.
Emlia Ferrero dejó un emotivo mensaje para su novio, Julián Álvarez, tras el pase de la Selección argentina a las semifinales del Mundial
Emlia Ferrero publicó en las redes sociales un linddo mensaje para su novio, Julián Álvarez tras el gran triunfo de la Selección argentina sobre Suiza òor 3 a 1, que le permitió a la Albiceleste pasar a las semifinales del Mundial 2026.
Tras la gran victoria del elenco nacional frente a Suiza, los festejos también se trasladaron a las redes sociales, donde Emilia Ferrero, novia de Julián Álvarez, compartió un emotivo mensaje para celebrar el gran momento del delantero. Es que el jugador del Atlético de Madrid definió el encuentro ante los suizos al poner el 2-1 con un tremendo gol.
"Vamos mi amor, vamos Argentina", dijo la novia del ex jugador de River en una historia de Instagram, junto a una imagen del delantero en pleno festejo tras convertir el gol que abrió el camino de la victoria ante Suiza y encaminó la clasificación de la Albiceleste a las semifinales del Mundial 2026.
Julián Álvarez, que no venía anotando en el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, marcó el gol decisivo para que la Albiceleste se instalara entre los cuatro mejores del torneo y mantuviera intacto el sueño de defender el título obtenido en Qatar 2022. Después Lautaro Martínez puso el 3-1.
La Selección argentina ya piensa en el próximo desafío, el esperado choque frente a Inglaterra de las semifinales, que se disputará el miércoles en Atlanta y definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026.
Ya el elenco nacional y sus seguidores palpitan el duelo, donde estarán en juego otras cosas, como la rivalidad entre ambas selecciones y el recuerdo de Diego Maradona, que con dos goles -uno fue el mejor de la historia- eliminó a los ingleses en México '86.
Tras eliminar a Suiza, la Selección argentina se medirá con Inglaterra por una de las semifinales de la Copa del Mundo. El partido se jugará el próximo miércoles a las 16 de Argentina.