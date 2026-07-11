Netflix: el thriller de suspenso psicológico de 2 horas que recién estrena y ya arrasa en todo el mundo

Se trata de un drama de suspenso psicológico que llegó a Netflix en julio de 2026 y tiene una trama a la que nadie puede resistirse. "Con la vida de su hija en juego, un prestigioso abogado no tiene más remedio que defender a un hombre al que considera culpable y se ve obligado a acallar su conciencia", reza la sinopsis.

Ikka tiene una duración de 2 horas y 20 minutos y está entre los estrenos más arrasadores de Netflix. Bajo la dirección de Siddharth P Malhotra, esta película hindi de bollywood promete convertirse en un éxito mundial dentro de la plataforma de streaming.