El catálogo de series y películas de Netflix se renueva constantemente para dar paso a nuevas producciones que terminan arrasando en el catálogo gracias a sus extraordinarias tramas. Tal es el caso de la película Ikka.
Netflix: el thriller de suspenso psicológico de 2 horas que recién estrena y ya arrasa en todo el mundo
De origen hindi, se suma al catálogo de Netflix con una trama que atrapa y ya se posiciona entre los estrenos más exitosos de la plataforma
Se trata de un drama de suspenso psicológico que llegó a Netflix en julio de 2026 y tiene una trama a la que nadie puede resistirse. "Con la vida de su hija en juego, un prestigioso abogado no tiene más remedio que defender a un hombre al que considera culpable y se ve obligado a acallar su conciencia", reza la sinopsis.
Ikka tiene una duración de 2 horas y 20 minutos y está entre los estrenos más arrasadores de Netflix. Bajo la dirección de Siddharth P Malhotra, esta película hindi de bollywood promete convertirse en un éxito mundial dentro de la plataforma de streaming.
Netflix: de qué trata la película Ikka
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Ikka versa: "Arjun Mehra se ha pasado la vida poniendo a hombres como Shouruamann Gaur tras las rejas. Pero cuando lo que está en juego es lo que más ama, no tendrá más remedio que defenderlo".
Con la vida de su hija en juego, un prestigioso abogado no tiene más remedio que defender a un hombre al que considera culpable y se ve obligado a acallar su conciencia.
Reparto de Ikka, película de Netflix
- Sunny Deol como Arjun Mehra
- Akshaye Khanna como Shouryaman Gaur
- Tillotama Shome como Madhura Banerjee
- Dia Mirza como Avantika Mehra
- Shishir Sharma como Harshvardhan Gaur
- Akansha Ranjan Kapoor como Soma Mittal
- Sanjeeda Sheikh
- Jyoti Mukherji
Netflix: tráiler de la película Ikka
Dónde ver la película Ikka, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Ikka se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Ikka se puede ver en Netflix.
- España: la película Ikka se puede ver en Netflix.