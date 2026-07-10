Netflix: tiene 16 capítulos, es un drama lleno de misterio y lo aclama el mundo entero

Netflix: de qué trata la serie The OA

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie The OA versa: "Estuvo desaparecida durante siete años. Ahora está de vuelta, con misteriosos poderes, y recluta a cinco extraños para una misión secreta".

La historia comienza cuando Prairie Johnson (Brit Marling), una chica ciega desaparecida siete años atrás, reaparece en su ciudad habiendo recuperado la vista.

Un milagro para unos, un bicho raro para otros, el caso es que Prairie, que se hace llamar OA, decide no contar dónde estuvo estos 7 años a sus padres o al FBI, sino a 5 personas del pueblo, unos pocos elegidos que entenderán de dónde viene: de más allá de lo desconocido, del umbral de un mundo nunca visto...

Netflix: tráiler de la serie The OA

Reparto de The OA, serie de Netflix

Brit Marling como Prairie Johnson

Jason Isaacs como Dr. Hunter Aloysius "Hap" Percy

Emory Cohen como Homer Roberts.

Patrick Gibson como Steve Winchell.

Phyllis Smith como Betty Broderick-Allen (BBA).

Ian Alexander como Buck Vu.

Brendan Meyer como Jesse.

Brandon Perea como Alfonso "French" Sosa.

Dónde ver la serie The OA, según la zona geográfica