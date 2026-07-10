Dentro de la plataforma de series y películas de Netflix hay muchas producciones de ciencia ficción que logran eclipsar a los suscriptores. Una de ellas es The OA, una serie aclamada por la crítica y por los suscriptores a nivel mundial.
Netflix: tiene 16 capítulos, es un drama lleno de misterio y lo aclama el mundo entero
Es una aclamada serie de ciencia ficción y misterio que cautiva a los suscriptores de Netflix con su intrigante trama de misterio
The OA es una serie de 2019 dirigida por Brit Marling y Zal Batmanglij que combina el drama, misterio y crímenes en un thriller adictivo que se puede ver en Netflix.
Con 2 tempradas de 8 capítulos, esta serie se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma de Netflix por su trama inquietante. ¿De qué trata?
Netflix: de qué trata la serie The OA
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie The OA versa: "Estuvo desaparecida durante siete años. Ahora está de vuelta, con misteriosos poderes, y recluta a cinco extraños para una misión secreta".
La historia comienza cuando Prairie Johnson (Brit Marling), una chica ciega desaparecida siete años atrás, reaparece en su ciudad habiendo recuperado la vista.
Un milagro para unos, un bicho raro para otros, el caso es que Prairie, que se hace llamar OA, decide no contar dónde estuvo estos 7 años a sus padres o al FBI, sino a 5 personas del pueblo, unos pocos elegidos que entenderán de dónde viene: de más allá de lo desconocido, del umbral de un mundo nunca visto...
Netflix: tráiler de la serie The OA
Reparto de The OA, serie de Netflix
- Brit Marling como Prairie Johnson
- Jason Isaacs como Dr. Hunter Aloysius "Hap" Percy
- Emory Cohen como Homer Roberts.
- Patrick Gibson como Steve Winchell.
- Phyllis Smith como Betty Broderick-Allen (BBA).
- Ian Alexander como Buck Vu.
- Brendan Meyer como Jesse.
- Brandon Perea como Alfonso "French" Sosa.
Dónde ver la serie The OA, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie The OA se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The OA se puede ver en Netflix.
- España: la serie The OA se puede ver en Netflix.