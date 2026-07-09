Netflix no para de sorprender con las series turcas y entre ellas está esta fascinante historia del 2026 que rompe corazones, se trata de la reciente Amar, perder.
Netflix rompe corazones con la serie turca del 2026 que enamora
Netflix no para de sorprender con las series turcas y entre ellas está esta fascinante historia del 2026 que rompe corazones
En Balat, un hermoso barrio de la ciudad vieja de Estambul, una joven regentea el restaurante familiar: allí se condensan recuerdos e historias inolvidables.
Ella hizo esfuerzos para mantenerlo abierto, aunque un día -no por su culpa- termina con una enorme suma por pagar. "No existe una deuda que no haya podido cobrar", le advierte el implacable usurero.
Ella tendrá que pagar el dinero que debe y también los intereses. Pero el cobrador no es alguien común: es un antihéroe misterioso y apuesto, y ella se va a enamorar de él aunque el romance sea imposible.
Habrá peleas, venganzas, estallidos de violencia y advertencias en el restaurante. También se reflejarán los conflictos sociales y la protagonista deberá salir adelante sin idealizaciones: con dudas y contradicciones.
Es una ficción que fue un fenómeno sin igual cuando se estrenó en su país: todo vale para salvar el legado familiar.
Netflix: de qué trata la serie Amar, perder
La trama de Amar, perder sigue la vida de Afife, una talentosa guionista que atraviesa una profunda crisis económica, y Kemal, interpretado por Ibrahim Çelikkol, el heredero de una familia vinculada al mundo de la cobranza de deudas.
Aunque ambos tienen objetivos completamente distintos, el destino los une en un vínculo que pronto se convierte en un amor imposible.
Lo que comienza como un encuentro inesperado terminará impactando de lleno en el futuro de sus familias, obligándolos a enfrentarse a decisiones que dejarán marcas imborrables.
Con una mirada madura sobre las relaciones, la serie disponible en Netflix pone el foco en el amor adulto, lejos de las idealizaciones, abordando temas como la culpa, el perdón y la dificultad de soltar cuando aún existen sentimientos latentes.
Netflix: reparto de la serie Amar, perder
- Ibrahim Çelikkol
- Emine Meyrem
- Yasemin Kay Allen
- TarIk Papuççuoglu
- Deniz Türkali
- Menderes Samancilar
- Sinan Bengier
- Asuman Çakir
Tráiler de la serie Amar, perder
Dónde ver la serie Amar, perder, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Amar, perder se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Amar, perder se puede ver en Netflix.
- España: la serie Amar, perder se puede ver en Netflix.