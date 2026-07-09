Netflix rompe corazones con la serie turca del 2026 que enamora

Ella tendrá que pagar el dinero que debe y también los intereses. Pero el cobrador no es alguien común: es un antihéroe misterioso y apuesto, y ella se va a enamorar de él aunque el romance sea imposible.

Habrá peleas, venganzas, estallidos de violencia y advertencias en el restaurante. También se reflejarán los conflictos sociales y la protagonista deberá salir adelante sin idealizaciones: con dudas y contradicciones.

Es una ficción que fue un fenómeno sin igual cuando se estrenó en su país: todo vale para salvar el legado familiar.

Netflix: de qué trata la serie Amar, perder

La trama de Amar, perder sigue la vida de Afife, una talentosa guionista que atraviesa una profunda crisis económica, y Kemal, interpretado por Ibrahim Çelikkol, el heredero de una familia vinculada al mundo de la cobranza de deudas.

Aunque ambos tienen objetivos completamente distintos, el destino los une en un vínculo que pronto se convierte en un amor imposible.

Lo que comienza como un encuentro inesperado terminará impactando de lleno en el futuro de sus familias, obligándolos a enfrentarse a decisiones que dejarán marcas imborrables.

Con una mirada madura sobre las relaciones, la serie disponible en Netflix pone el foco en el amor adulto, lejos de las idealizaciones, abordando temas como la culpa, el perdón y la dificultad de soltar cuando aún existen sentimientos latentes.

Netflix: reparto de la serie Amar, perder

Ibrahim Çelikkol

Emine Meyrem

Yasemin Kay Allen

TarIk Papuççuoglu

Deniz Türkali

Menderes Samancilar

Sinan Bengier

Asuman Çakir

Tráiler de la serie Amar, perder

Dónde ver la serie Amar, perder, según la zona geográfica