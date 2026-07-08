Con un estreno previsto para el jueves 9 de julio, la plataforma de Netflix adopta una traducción casi literal de su título original, Little House on the Prairie, y se presenta como una relectura más realista de aquel relato televisivo que marcó a la audiencia en los años 70: "La familia Ingalls".
Llega a Netflix 'La Casa de la Pradera': ¿cuántos episodios tendrá?
Creada por Rebecca Sonnenshine, esta nueva producción de Netflix busca convertirse en una de las series más vistas del año
Netflix: ¿De qué trata la serie 'La Casa de la Pradera'?
Esta nueva versión recupera la historia de la familia Ingalls, que abandona Wisconsin para comenzar una nueva vida en el Oeste americano, donde la búsqueda de un futuro mejor irá acompañada de constantes dificultades, sacrificios y algún que otro momento de felicidad. Una vez más, el relato combinará el drama familiar con la supervivencia en un territorio todavía por construir, aunque desde una perspectiva más cercana a la de las novelas originales de Laura Ingalls Wilder.
Al igual que la clásica serie de los años 70, la nueva versión de "La familia Ingalls" echa una mirada progresista sobre valores conservadores. Está protagonizada por Luke Bracey (quien interpretará a Charles Ingalls), Crosby Fitzgerald (Caroline Ingalls), Alice Halsey (Laura Ingalls) y Skywalker Hughes (Mary Ingalls).
Esta producción de Netflix está impulsada por la libretista y productora Rebecca Sonnenshine, quien ha estado detrás de otras producciones como "American Zombie", "La profecía del Diablo" y "The Vampire Diaries".
De los ocho episodios de esta primera temporada de "La casa de la pradera", seis están dirigidos por mujeres, y se espera que la misma sea mucho más fiel a la historia original de Laura Ingalls.
¿"La casa en la pradera" de Netflix tendrá segunda temporada?
Antes del estreno de su primera temporada, Netflix anunció la renovación por una segunda temporada. De esta manera, los espectadores podrán seguir acompañando a los Ingalls en su viaje por el Oeste sin tener que esperar a conocer si la serie logra convencer al público.