Llega a Netflix 'La Casa de la Pradera': ¿cuántos episodios tendrá?

Netflix: ¿De qué trata la serie 'La Casa de la Pradera'?

Esta nueva versión recupera la historia de la familia Ingalls, que abandona Wisconsin para comenzar una nueva vida en el Oeste americano, donde la búsqueda de un futuro mejor irá acompañada de constantes dificultades, sacrificios y algún que otro momento de felicidad. Una vez más, el relato combinará el drama familiar con la supervivencia en un territorio todavía por construir, aunque desde una perspectiva más cercana a la de las novelas originales de Laura Ingalls Wilder.

Al igual que la clásica serie de los años 70, la nueva versión de "La familia Ingalls" echa una mirada progresista sobre valores conservadores. Está protagonizada por Luke Bracey (quien interpretará a Charles Ingalls), Crosby Fitzgerald (Caroline Ingalls), Alice Halsey (Laura Ingalls) y Skywalker Hughes (Mary Ingalls).