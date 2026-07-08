Netflix es un éxito con el thriller turco más visto de la historia

Las tres películas giraran entorno a la historia de Sadik y de cómo se vuelve un antihéroe mientras busca la respuesta a los principales interrogantes de su vida, pasando de la bondad a la maldad.

Netflix: de qué trata la película 10 días de un buen hombre

En 10 días de un buen hombre nos adentramos en la historia de Sadik (Nejat Isler), un tipo que en su entorno es considerado inofensivo, abnegado, digno de confianza, virtuoso, moral..., un "buen hombre".

Su labor como abogado ha sido de gran ayuda para mucha gente pero, en ocasiones, la tentación de tomarse la justicia por su mano sobrevuela sus pensamientos.

Cuando cambia su profesión por la de detective privado acepta investigar el caso de una persona desaparecida sin saber que la búsqueda cambiará su vida para siempre.

Entonces nos adentramos en una trama de misterio con varias sorpresas para el protagonista y, también, para los espectadores.

Netflix: reparto de la película 10 días de un buen hombre

Nejat lsler como Sadk

layda Alian como Fatos

layda Akdoan como Pinar

Hazal Filiz Küçükköse como Buket

Tráiler de la película 10 días de un buen hombre

Dónde ver la película 10 días de un buen hombre, según la zona geográfica