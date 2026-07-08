Netflix tiene el thriller turco considerado como el más visto de la historia. La película llena de misterio está basada en el libro del autor Mehmet Eroglu, se trata de 10 días de un bueñn hombre.
Netflix es un éxito con el thriller turco más visto de la historia
Netflix tiene el thriller turco considerado como el más visto de la historia. La película llena de misterio está basada en el libro del autor Mehmet Eroglu
Es la historia de un hombre, Sadik, que se enfrasca en una compleja investigación para resolver un caso, para la cual necesitará reunir todo su coraje, ya que debería enfrentarse a los fantasmas de su pasado y confrontar errores que ha cometido con las mujeres importantes de su vida.
La novela sobre la que está basada la película se trata de una trilogía, de la cual ya se sabe que las otras dos partes también tendrán su versión cinematográfica.
Las tres películas giraran entorno a la historia de Sadik y de cómo se vuelve un antihéroe mientras busca la respuesta a los principales interrogantes de su vida, pasando de la bondad a la maldad.
Netflix: de qué trata la película 10 días de un buen hombre
En 10 días de un buen hombre nos adentramos en la historia de Sadik (Nejat Isler), un tipo que en su entorno es considerado inofensivo, abnegado, digno de confianza, virtuoso, moral..., un "buen hombre".
Su labor como abogado ha sido de gran ayuda para mucha gente pero, en ocasiones, la tentación de tomarse la justicia por su mano sobrevuela sus pensamientos.
Cuando cambia su profesión por la de detective privado acepta investigar el caso de una persona desaparecida sin saber que la búsqueda cambiará su vida para siempre.
Entonces nos adentramos en una trama de misterio con varias sorpresas para el protagonista y, también, para los espectadores.
Netflix: reparto de la película 10 días de un buen hombre
- Nejat lsler como Sadk
- layda Alian como Fatos
- layda Akdoan como Pinar
- Hazal Filiz Küçükköse como Buket
Tráiler de la película 10 días de un buen hombre
Dónde ver la película 10 días de un buen hombre, según la zona geográfica
- Latinoamérica: 10 díaz de un buen hombre se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: 10 días d eun buen hombre se puede ver en Netflix.
- España: 10 días de un buen hombre se puede ver en Netflix.