Julio Cobos reveló cuánto costarán los peajes de la Ruta 7 cuando comiencen los arreglos

En poco más de una semana se conocerá qué empresa reformará la destrozada Ruta 7 en el tramo que va de Desaguadero hasta Chile. En esa puja hay dos firmas mendocinas que pretenden quedarse con esa concesión de 20 años para hacer la megaobra. Y para recuperar esa inversión, quien logre la adjudicación podrá cobrar peajes cuyos topes están fijados en el pliego.
"Lo que dice el pliego es que en total habrá 4 peajes, es decir que a los que están ahora en La Paz y en la puerta de túnel internacional, se sumarán dos más, uno estará en la Variante Palmira y otro más o menos en Uspallata", comenzó definiendo el ex diputado nacional Julio Cobos, que siguió de cerca los arreglos en esa ruta y accedió al pliego de esa licitación.
Según el ex legislador, en ese pliego queda expresamente marcado que apenas se adjudique la obra, la empresa que gane la licitación podrá elevar el peaje de alta montaña -de $300- al del valor de lo que se paga en La Paz, que es de $1.500.
"Terminado el primer año de obra, en el que la empresa sólo está obligada a hacer tareas de bacheo en las zonas más deterioradas, esa empresa ya está habilitada a instalar los otros dos peajes y cobrarlos luego a un valor actualizado a la oferta. En estos pliegos se fija el tope de los peajes para autos en $4.800 y en la mayoría de las licitaciones se aprueba un 60% de ese valor, con lo cual el valor del peaje quedaría en unos $2.880 aproximadamente", calculó.
El pliego fija también que no podrán colocarse peajes a menos de 80 kilómetros de distancia, con lo cual, se prevé que ese recorrido de la Ruta 7 termine teniendo 4 peajes. Si eso se cumple y todos los peajes se unifican a ese valor, un vehículo que ingrese a Mendoza por Desaguadero y pretenda llegar a Chile deberá abonar $11.520 cuando ya se haya cumplido un año de la obra.
El valor claramente aumenta para el caso de los camiones, que en principio podrían pagar cuatro veces esa suma final.
Dos empresas mendocinas compiten por quedarse con la obra de la ruta 7
El lunes se conoció la resolución de la comisión evaluadora que analizó la propuesta legal de las empresas que pretenden quedarse con la concesión de la obra de la Ruta 7.
Hay que recordar que la Nación decidió concesionar esa obra en particular por 20 años, y a cambio ofrece que las firmas adjudicadas puedan cobrar peajes para recuperar la inversión.
En esa competencia se habían inscripto 5 UTE, pero sólo 4 siguieron en carrera y entre ellas aparecen 2 empresas mendocinas.
En ese listado figuran:
- IEB Construcciones S.A. - Trading MRG
- CPC S. A. (firma deL Grupo Índalo, de Cristóbal López)
- José Cartellone Construcciones Civiles S.A. - Constructora San José S.R.L.
- Laugero Construcciones S.A. - Green S.A- Corporación del Sur S.A.
Ahora resta conocer las propuestas económicas para que la Nación defina entre esas cuatro ofertas cuál es la más conveniente para avanzar con esa reforma de la Ruta 7.