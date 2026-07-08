Julio Cobos reveló cuánto costarán los peajes de la Ruta 7 cuando comiencen los arreglos

Julio Cobos accedió al pliego de la obra de la ruta 7 y dio detalles de los peajes.

"Terminado el primer año de obra, en el que la empresa sólo está obligada a hacer tareas de bacheo en las zonas más deterioradas, esa empresa ya está habilitada a instalar los otros dos peajes y cobrarlos luego a un valor actualizado a la oferta. En estos pliegos se fija el tope de los peajes para autos en $4.800 y en la mayoría de las licitaciones se aprueba un 60% de ese valor, con lo cual el valor del peaje quedaría en unos $2.880 aproximadamente", calculó.

El pliego fija también que no podrán colocarse peajes a menos de 80 kilómetros de distancia, con lo cual, se prevé que ese recorrido de la Ruta 7 termine teniendo 4 peajes. Si eso se cumple y todos los peajes se unifican a ese valor, un vehículo que ingrese a Mendoza por Desaguadero y pretenda llegar a Chile deberá abonar $11.520 cuando ya se haya cumplido un año de la obra.

El valor claramente aumenta para el caso de los camiones, que en principio podrían pagar cuatro veces esa suma final.

Dos empresas mendocinas compiten por quedarse con la obra de la ruta 7

El lunes se conoció la resolución de la comisión evaluadora que analizó la propuesta legal de las empresas que pretenden quedarse con la concesión de la obra de la Ruta 7.

Hay que recordar que la Nación decidió concesionar esa obra en particular por 20 años, y a cambio ofrece que las firmas adjudicadas puedan cobrar peajes para recuperar la inversión.

En esa competencia se habían inscripto 5 UTE, pero sólo 4 siguieron en carrera y entre ellas aparecen 2 empresas mendocinas.

En ese listado figuran:

IEB Construcciones S.A. - Trading MRG

CPC S. A. (firma deL Grupo Índalo, de Cristóbal López)

José Cartellone Construcciones Civiles S.A. - Constructora San José S.R.L.

S.A. - Constructora San José S.R.L. Laugero Construcciones S.A. - Green S.A- Corporación del Sur S.A.

Ahora resta conocer las propuestas económicas para que la Nación defina entre esas cuatro ofertas cuál es la más conveniente para avanzar con esa reforma de la Ruta 7.