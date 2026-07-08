El presidente Javier Milei adelantó que el gobierno trabaja en una iniciativa inspirada en el "shutdown" de Estados Unidos. Según explicó, la idea es que, una vez consumidas las partidas presupuestarias, no se pueda seguir gastando y el Estado quede automáticamente restringido en su funcionamiento.
Milei anunció un "shutdown" para frenar el gasto público cuando se agote el Presupuesto
El presidente adelantó un esquema nuevo para controlar el gasto público, siguiendo una modalidad que aplica Estados Unidos
La metáfora apunta a un principio simple: si no hay presupuesto, no hay gasto. En la lógica que promueve la Casa Rosada, el mecanismo funcionaría como una señal de disciplina fiscal y como un límite automático a la expansión del gasto público.
Qué significa “shutdown”
En Estados Unidos, un shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba a tiempo las leyes de financiamiento que mantienen en marcha al gobierno federal. Sin esa autorización, parte de la administración debe cerrar temporalmente o reducir su actividad hasta que se sancione un nuevo esquema de gasto.
No se trata de un cierre total del Estado, sino de una interrupción parcial. Durante esos episodios suelen seguir funcionando los servicios esenciales, mientras que otras áreas quedan suspendidas o con personal reducido. Al menos seguiendo el esquema del país anglosajón.
Cómo funciona en Estados Unidos
El sistema estadounidense obliga a que el gasto público tenga aprobación legislativa. Cuando no hay acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso sobre el presupuesto, varias dependencias federales dejan de operar de manera normal hasta que se destraba la negociación.
Ese mecanismo convierte al presupuesto en una herramienta de control político y fiscal. En la práctica, presiona a los distintos poderes a alcanzar un entendimiento antes de que el Estado se quede sin habilitación para seguir ejecutando recursos.
El contexto local
El anuncio de Milei se inscribe en la agenda económica del gobierno, centrada en el ajuste del gasto, la disciplina fiscal y nuevas reformas institucionales. La propuesta busca instalar una regla más estricta para evitar desbordes presupuestarios y reforzar el mensaje oficial de equilibrio de cuentas.
El presidente también mencionó otras reformas vinculadas con el sistema financiero y regulatorio. El shutdown aparece como una señal política fuerte sobre el rumbo económico que la administración quiere profundizar.