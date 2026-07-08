Milei anunció un "shutdown" para frenar el gasto público cuando se agote el Presupuesto

No se trata de un cierre total del Estado, sino de una interrupción parcial. Durante esos episodios suelen seguir funcionando los servicios esenciales, mientras que otras áreas quedan suspendidas o con personal reducido. Al menos seguiendo el esquema del país anglosajón.

Cómo funciona en Estados Unidos

El sistema estadounidense obliga a que el gasto público tenga aprobación legislativa. Cuando no hay acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso sobre el presupuesto, varias dependencias federales dejan de operar de manera normal hasta que se destraba la negociación.

Ese mecanismo convierte al presupuesto en una herramienta de control político y fiscal. En la práctica, presiona a los distintos poderes a alcanzar un entendimiento antes de que el Estado se quede sin habilitación para seguir ejecutando recursos.

El contexto local

El anuncio de Milei se inscribe en la agenda económica del gobierno, centrada en el ajuste del gasto, la disciplina fiscal y nuevas reformas institucionales. La propuesta busca instalar una regla más estricta para evitar desbordes presupuestarios y reforzar el mensaje oficial de equilibrio de cuentas.

El presidente también mencionó otras reformas vinculadas con el sistema financiero y regulatorio. El shutdown aparece como una señal política fuerte sobre el rumbo económico que la administración quiere profundizar.