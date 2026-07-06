Por el partido Argerntina-Egipto, Karina Milei postergó la reunión de la mesa política oficial

Otra vez coincidirán en un acto Javier Milei y Victoria Villarruel. Foto: Noticias Argentinas

El gobierno se prepara para un nuevo round entre Milei y Villarruel

Javier Milei y gran parte del Gabinete asistirán a la vigilia que se llevará adelante desde las 00, con intención de conmemorar el 210° aniversario de la independencia argentina. Además, se trata del primer compromiso formal de Diego Santilli en traje de ministro coordinador, que viajará a escoltar al mandatario.

Allí estará también la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no tiene ningún tipo de diálogo con el mandatario por lo que otra vez los fotógrafos estarán a la caza de imágenes que reflejen esa interna cada vez más pronunciada.

Los representantes del Poder Ejecutivo serán recibidos por el gobernador local, Osvaldo Jaldo, y no se descarta la asistencia de otros representantes provinciales en lo que podría ser otro gesto de respaldo hacia el ex legislador del PRO.

Lo cierto es que, por estas horas, Santilli trabaja en retomar el vínculo con los gobernadores con el particular objetivo de motorizar la agenda de reformas prioritarias, entre las que destaca la electoral.

En Balcarce 50 descuentan que la llave para concretar la eliminación de las PASO, una de las claves que detectan para la reelección del mandatario en 2027, está en las provincias, por lo que Santilli en támdem con Eduardo Lule Menem trabaja en la tarea.

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Para intentar torcer las voluntades de algunos sectores, en particular de la Unión Cívica Radical, la administración libertariaensayó una propuesta que incluye la implementación de un sistema de colectoras en las listas.

Es decir, la posibilidad de competir con listas propias en algunas categorías, pero anexados a la candidatura presidencial de Javier Milei. Si bien varios gobernadores lo ven con buenos ojos, un sector del PRO y el radicalismo parecen resistirse.

Lo cierto es que, para dar lugar a los cambios en el sistema electoral, el oficialismo tiene que juntar 37 votos positivos en la Cámara de Senadores y sólo cuenta con 21 miembros.

El bloque radical está compuesto por 10 miembros, entre ellos los mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri. Del total, la mitad no responde a las directivas de un gobernador, por lo que se habilitan sus propias negociaciones.

"No logro entender al radicalismo. Estaría bueno que en lugar de problemas también busquen soluciones", se quejó un funcionario violeta ante esta agencia en plena negociación.