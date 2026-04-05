Javier Milei acusó a Victoria Villarruel de querer boicotearlo y de "reunirse con gente complicada"

Milei y Villarruel en un tanque de guerra.png Javier Milei y Victoria Villarruel en un tanque de guerra.

El jefe de Estado vinculó este distanciamiento con el quiebre ocurrido durante el Pacto de Mayo, recordando que la vicepresidenta se ausentó de la firma aduciendo un cuadro gripal. "Dijo que no iba porque se sentía mal, pero al día siguiente estaba espléndida en el desfile", remarcó con ironía.

Según la visión del presidente, tras aquel episodio, Villarruel "se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada", en una alusión directa al entorno político que hoy rodea a la presidenta del Senado y a sus recientes gestos de autonomía política.

El homenaje a Isabel Perón fue el quiebre de la relación Villarruel-Milei

Uno de los puntos de mayor fricción mencionados en la entrevista con el medio español fue el acercamiento de la vicepresidenta a figuras del pasado, específicamente su encuentro en octubre de 2024 con la ex mandataria María Estela Martínez de Perón.

Milei cuestionó la decisión de Villarruel de “rendir tributo a Isabel Perón” y de inaugurar un busto en su honor en la Cámara Alta, interpretando estos movimientos como una provocación directa a la línea ideológica del gobierno.

Villarruel e Isabel de Perón.jpg Isabel Perón y Victoria Villaruel.

Además, el mandatario denunció que el círculo íntimo de su compañera de fórmula “no deja de decir insultos y aberraciones” sobre la gestión libertaria, lo que profundiza la desconfianza en la Casa Rosada.

Hacia el final del reportaje expresó su asombro ante lo que considera una estrategia de desgaste de larga data por parte de Villarruel, quien habría cuestionado en privado el impacto de sus políticas.

“Me sorprenden las reflexiones que hace sobre que yo le hacía daño a la libertad”, agregó el presidente, visiblemente molesto por las versiones de un complot urdido junto a disidentes del partido español Vox.